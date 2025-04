Se speravate di godervi la nuova puntata del daytime di Amici 24, magari comodi sul vostro divano di casa, rimarrete delusi, perché oggi 25 aprile il talent non va in onda. Amici, così come Uomini e Donne di Maria De Filippi, sono entrambi in pausa in occasione del giorno della Liberazione d’Italia, che cade appunto oggi. Non è una novità che i programmi di De Filippi siano in pausa nei giorni di festività, cosa, d’altronde, accaduta anche pochi giorni fa, in occasione del Lunedì in Albis.

L’ultima puntata settimanale del daytime di Amici 24 andrà in onda direttamente la prossima settimana, alla solita ora (16.10) su Canale 5, subito dopo il nuovo appuntamento di Uomini e Donne. Tuttavia, è prevista una nuova pausa per giovedì primo maggio e per entrambi i programmi detti. Non c’è però da preoccuparsi per il serale: la sesta puntata andrà regolarmente in onda domani, 26 aprile, in prima serata su Canale 5.

Amici 24 oggi non va in onda: cosa lo sostituisce e quando torna su Canale 5 il daytime

A sostituire il daytime di Amici 24 oggi 25 aprile, su Canale 5, c’è la soap opera The Family, in onda dalle 14.10 fino alle 17, con una piccola pausa di 5 minuti proprio alle 16.10, per lasciare spazio alla striscia dedicata alle novità su The Couple, il nuovo reality di Ilary Blasi. Da lunedì, Amici 24 torna regolarmente in onda con una nuova puntata del daytime che, come di consueto, sarà dedicata ai commenti dei concorrenti rimasti in gara sulle sfide e le eliminazioni dell’ultimo serale. A proposito di questo, ricordiamo che, dopo la sesta puntata, sono previste altre tre serate, la cui terza è la finalissima del programma che decreterà tutti i vincitori di questa edizione.