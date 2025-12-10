Andrea Damante e Ignazio Moser, spunta un presunto retroscena sulle ragioni dell’amicizia giunta al termine.

C’è un nuovo enigma per gli appassionati di gossip e questa volta non c’entra un amore, bensì un’amicizia che sembrava fraterna ma che invece sarebbe giunta da qualche tempo alla conclusione e con non pochi strascichi. Perchè Andrea Damante e Ignazio Moser hanno litigato? Ne parla Lollo Magazine sottolineando come tra i due volti dello showbiz sia calato il gelo da qualche settimana a dispetto di un rapporto che nel tempo sembrava poggiare su garanzie di affetto e sintonia importanti. I fan, chiaramente, si interrogano sui motivi tenendo conto di rumor e voci che nel tempo non hanno certo tralasciato il rapporto interrotto tra Andrea Damante e Ignazio Moser.

Ovviamente nessuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati ma, come riporta Lollo Magazine, sarebbe stato Gabriele Parpiglia nelle ultime ore a far luce sul perchè Andrea Damante e Ignazio Moser hanno litigato. Parole da prendere ovviamente con le pinze ma, data la vicinanza al settore, risultano degne di nota. Tra le voci si parla di un presunto filmato con protagonisti Andrea Damante e Belen Rodriguez, cognata di Moser: il contenuto della clip, secondo le voci, avrebbe destato il totale disappunto di Ignazio e Cecilia determinando appunto la rottura tra i due amici.

“Una serata finita male e un segreto che li tiene uniti e che, al contempo, li ha allontanati per sempre”, sembra quasi la trama di un film imperdibile ma sarebbe invece – secondo Gabriele Parpiglia, come riporta Lollo Magazine – il motivo alla base del perchè Andrea Damante e Ignazio Moser hanno litigato.

Sullo sfondo anche le tensioni di famiglia – tra Cecilia Rodriguez e la sorella Belen – ma a prendersi la scena è ovviamente il puzzle che racconta di segreti, serate burrascose e retroscena irrivelabili. Come sempre siamo nell’ambito dei rumor senza conferme – e senza smentite – e chissà che queste nuove rivelazioni non convincano Andrea Damante e Ignazio Moser a rompere il silenzio per fare chiarezza sulla vicenda.

