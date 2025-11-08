Perché Andrea Delogu non c'è a Ballando con le stelle 2025 torna o si ritira? Milly Carlucci fa chiarezza: "Ecco com'è situazione"

La notizia della morte del fratello di Andrea Delogu, Evan, ha generato dolore e sgomento in tutti. La conduttrice è stata colpita da un lutto gravissimo e inaspettato che l’hanno costretta a prendersi dei giorni di pausa dai suoi impegni lavorativi. Tuttavia ieri il sempre informato Giuseppe Candela aveva lanciato un clamoroso scoop: Andrea Delogu si è recata negli studi Rai per girare le nuove puntate del suo talk La porta magica. E non è tutto, il giornalista ha anche lasciato intendere che Andrea Delogu sarebbe tornata a Ballando con le stelle 2025 e che nella puntata di questa sera, sabato 8 novembre, avrebbe dovuto esserci.

E invece stando alle ultime indiscrezioni Andrea Delogu non c’è a Ballando con le stelle 2025 ma al contrario resta sempre più probabile il suo ritiro. Nella puntata di ieri de La volta buona, infatti, è intervenuta Milly Carlucci che ha fatto il punto della situazione rinnovato il suo affetto e la sua vicinanza ad Andrea: “Mi chiedi di Andrea e ti dico che noi rinnoviamo ad Andrea tutta la nostra vicinanza, l’amore e l’abbraccio e capiremo come sarà lo sviluppo di questa situazione ma ancora non abbiamo una risposta, non ti so dare una risposta.”



Come sta Andrea Delogu dopo la morte del fratello Evan? Continua il silenzio social ma lunedì torna in onda

Da quale maledetto 29 ottobre quando il fratello Evan appena 18enne ha perso la vita in un’incidente stradale in moto, Andrea Delogu si è chiusa nel suo silenzio. Ha rilasciato soltanto una brevissima dichiarazione a La Repubblica in cui ha ammesso: “Sono devastata dal dolore” E da allora ha scelto la strada del silenzio. E non è chiaro il suo futuro nello show. Tuttavia stando alle dichiarazioni di Giuseppe Candela e Roberto Alessi ieri è tornata a registrare il suo programma su Rai2 che tornerà in onda a partire da lunedì 11 novembre 2025 e forse più avanti potrebbe ritornare anche a Ballando con le stelle 2025.