Perché Andrea Zelletta è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip?/ “Colpa di Alice Fabbrica!”

Perché Andrea Zelletta è uscito dalla casa? “Per Alice Fabbrica”

Perché Andrea Zelletta ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip? La produzione ha parlato di ‘motivi personali’, senza spiegare però di che tipo. A svelarlo, in diretta su RTL 102.5 News, è Francesco Fredella. Il giornalista spiega che il ‘motivo personale’ ha un nome ben preciso: Alice Fabbrica. Stiamo parlando della ragazza che è anche entrata nella Casa alcuni giorni fa per accusarlo di averla contattata anche ora che è fidanzato con Natalia Paragoni. “C’è una spifferata: forse lui ha dovuto incontrare degli avvocati per la questione di Alice Fabbrica che raccontava di aver avuto una storia con lui. – ha raccontato Fredella, per poi concludere – Andrea non l’ha presa assolutamente bene e pare abbia voluto incontrare i suoi avvocati per chiarire un po’ la faccenda.” Non ci resta che attendere la diretta di questa sera per scoprirne di più. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Dai tamponi al televoto, le teorie…

Perché Andrea Zelletta è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip 2020? Ormai da molte ore il concorrenti ha lasciato il programma, almeno momentaneamente, per dei problemi personali annunciati anche sul profilo social della trasmissione. Le teorie in queste ore si stanno sprecando tra complotti, tamponi e problemi a casa, ma quale sarà la verità? Al momento nessuno ha rivelato niente né da parte della produzione del reality e né in famiglia. La fidanzata Natalia Paragoni fino a ieri sera postava storie contro Alice Fabbrica (che aveva annunciato la sua ospitata a Mattino5 e, forse, il suo ritorno nella casa del Grande Fratello Vip 2020), salvo poi cancellarle, e la sorella Alessia continua a puntare il dito contro la biondina mentre nelle storie scrive: “Non riesco a rispondere a tutte, siete tantissime, state tranquille”.

Andrea Zelletta è uscito per motivi di salute?

Il messaggio di Alessia Zelletta è accompagnato da un grande cuore che potrebbe significare che questo motivi personali che hanno portato l’ex tronista a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020 non hanno a che fare con la famiglia, almeno non quella in comune con la sorella. I dubbi quindi tornano su Natalia. Forse Andrea ha saputo di quello che stava per succedere con Alice Fabbrica e ha deciso di uscire o si tratta davvero di una questione di tamponi? In molti sono pronti a giurare di averlo sentito parlare in codice con Elisabetta Gregoraci proprio di tamponi e di controlli. Che sia una questione di salute ad averlo portato fuori dalla casa del GF Vip? Altri ancora puntano il dito contro la produzione rea di far fuori Andrea per salvare proprio la calabrese dal televoto…



