Angelina Mango assente ad Amici 25: come sta la cantante? Maria De Filippi la omaggia col nuovo singolo dopo l'uscita dell'album

Dopo mesi di silenzio e di inattività, Angelina Mango è recentemente tornata a fare capolino nel mondo della musica italiana pubblicando un nuovo album. Una novità importante, che segna un ritorno attesissimo e che ha scatenato orde di fan che speravano che questa nuova musica coincidesse anche con un suo ritorno in TV, cosa che però non è accaduta. Attraverso i suoi nuovi brani, Angelina racconta in parte il malessere vissuto in questi mesi e la conseguente necessità di allontanarsi dai riflettori per ritrovare sé stessa e stare bene. Ma, evidentemente, questo percorso non è ancora giunto al termine.

Gli indizi arrivano dalle apparizioni di Angelina Mango che il pubblico si aspettava in questi giorni, a partire da quella annunciata nella puntata di This Is Me di mercoledì, dedicata alla sua ex coach Lorella Cuccarini. Angelina avrebbe dovuto omaggiarla così come ha poi fatto Sarah Toscano, altra sua ex allieva, ma di lei non c’è stata traccia.

Angelina Mango, perché non è ad Amici 25 nella puntata del 26 ottobre? Il suo nuovo singolo senza di lei

E qualcosa di simile accade anche ad Amici 25, nella puntata del 26 ottobre su Canale 5. Proprio in occasione dell’uscita del suo nuovo album, Maria De Filippi ha deciso di omaggiare Angelina mandando in onda uno dei suoi nuovi singoli su una coreografia dei ballerini professionisti. Un momento dedicato totalmente all’ex allieva, che tuttavia non sarà in studio ad esibirsi, come sempre accade quando i cantanti lanciano un nuovo singolo nello studio di Amici 25. E la motivazione di questa assenza è la stessa dell’assenza di Angelina a This Is Me: probabilmente, la cantante ha ancora bisogno di tempo prima di tornare sotto i riflettori dopo un periodo personale così difficile. La sua salute è, insomma, ancora in ripresa, ma i fan continuano ad attendere con ansia il suo ritorno anche ‘fisico’ oltre che musicale.

