Perché Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei famosi 2025: “Decido di tornare a casa”

Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei famosi 2025. La sua decisione è arrivata pochi minuti fa, il naufrago ha salutato tutti i suoi compagni d’avventura e spiegato i motivi del suo gesto e poi ha lasciato la Playa a bordo di un barchino e questa volta definitivamente. Già nei giorni scorsi il giovane cantante neomelodico aveva lasciato il reality salvo poi pentirsene ed essere ritornato in gioco grazie alla benevolenza della produzione.

Questa volta invece l’addio è definitivo, e perché Angelo Famao si è ritirato dall’Isola dei famosi lo ha rivelato il cantante stesso. In sintesi ha ammesso che nonostante le promesse fatte a se stesso ed alla persona a lui più care di cercare di resistere e continuare il percorso non c’è riuscito e dunque ha deciso di abbandonare: “Decido di ritirarmi dall’Isola e ritornare a casa. Per me il gioco finisce qui”. La promessa a cui fa riferimento è quella fatta alla sua famiglia, la sorella ha persino rinviato il suo matrimonio per consentirgli di continuare la sua esperienza nel reality.

Isola dei famosi 2025, Angelo Famo lascia il reality definitivamente: i motivi del ritiro

Angelogià nei giorni scorsi aveva lasciato l’Isola dei famosi ed in quell’occasione aveva spiegato nel dettaglio i motivi: “Mi sento completamente confuso, non sono lucido per niente” E subito dopo aveva aggiunto: “Non mangio da giorni e non dormo nemmeno.” In quell’occasione però erano intervenuti i suoi genitori in videochiamata per chiedergli di resistere e continuare la sua avventura ma a quanto pare non è bastato. Adesso resta da capire che se Angelo Famao, insieme all’altro ritirato Leonardo Brum, sarà ospite in studio oppure non gli sarà concesso considerando che ha gettato la spugna senza mettersi in gioco.

