Sono passati anni dalla partecipazione di Anna Pettinelli e Stefano Macchi a Temptation Island Vip con quel ‘Bella patata sono io’ che fece il giro dell’Italia e che fece innamorare gli spettatori della coppia che sembravano esserne usciti più forti di prima. Peccato che le cose non vanno mai come preventivate e infatti si sono lasciati perché semplicemente le storie d’amore finiscono.

Amici 24, Anna Pettinelli sfida Rudy Zerbi: "Nicolò al Serale? Non mi arrenderò mai"/ Ecco cos'è successo

“Sono profondamente delusa” ha confidato Anna Pettinelli nel corso di un’intervista a Verissimo, parlando della sua relazione conclusasi con il doppiatore, e ha anche aggiunto che sperava che le cose prendessero tutt’altra direzione, ma così non è stato quindi le strade si sono separate come conviene fare a chiunque quando ci si accorge che il sentimento non c’è più.

TrigNO lascia Amici 24? "Questa puntata mi ha fatto schifo"/ Anna Pettinelli: "Mi aspetto altro da te"

Anna Pettinelli e Stefano Macchi: com’è cambiata la loro vita

Dopo la fine della sua relazione con Anna Pettinelli, il doppiatore Stefano Macchi ha iniziato a frequentarsi con Elisa D’Ospina dalla quale poi ha avuto un figlio. Ora sono ancora più felici e innamorati e la sua stessa ex fidanzata gli ha fatto gli auguri per una vita serena e felice, dimostrando di non provare alcun tipo di rancore o rimorso.

E invece nella vita della speaker radiofonica c’è un nuovo amore? Al momento no perché il fidanzato che aveva solamente un anno fa è esploso come un palloncino che finisce troppo vicino al sole. Si chiamava Giuseppe, faceva il cuoco, era di origini siciliane e aveva anche ricevuto la benedizione della figlia Carolina. Purtroppo le cose sono finite male e il suo cuore è tornato a essere libero in attesa di qualcuno che glielo curi come si deve. Intanto si può consolare con la sfera professionale che non è mai stata così brillante come negli ultimi anni: è una delle coach di Amici di Maria De Filippi nonché una speaker radiofonica per una delle radio più seguite ovvero RDS.

Anna Pettinelli contro Lorella Cuccarini a Amici 2024/ "Mi sta salendo una rabbia dal sangue"