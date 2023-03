Perché Anna Pettinelli non è più ad Amici?/ Due Verità, i social pensano a Rudy Zerbi

Anna Pettinelli racconta perché non è più ad Amici di Maria de Filippi

Anna Pettinelli, conduttrice radiofonica, opinionista, conduttrice televisiva italiana e soprattutto ex insegnante di canto della scuola di Amici di Maria de Filippi! Anna Pettinelli, classe 1957, si era fatta conoscere da tutto il pubblico Italiano non solo per il suo lavoro a RDS ma anche per la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’ex fidanzato Stefano Macchi, poi il pubblico l’ha amata e seguita quotidianamente a partire dal 2019, quando è diventata una degli insegnanti della scuola di Amici.

Dal 2019 al 2022 Anna Pettinelli, insegnante “severa”, schietta ma efficiente e anche molto ironica e dolce, aveva fatto breccia nel cuore dei ragazzi di Amici e degli spettatori, poi improvvisamente dopo il 2022 il cast degli insegnanti di Amici è cambiato e Anna è stata “tagliata fuori”. Moltissimi sui social si sono chiesti “perchè?” e recentemente Anna Pettinelli ha dato la sua risposta: “Non è successo nulla di che. Arisa è tornata e Maria De Filippi ha ritenuto opportuno fare questo cambio. Ma sono in ottimi rapporti con Maria, non è detto che in futuro non torni nel talent”.

Anna Pettinelli non è ad Amici per colpa di Rudy Zerbi? La “verità” dei social

La motivazione data da Anna Pettinelli al settimanale “Gente” per la sua assenza ad Amici di Maria de Filippi 2023 non ha soddisfatto i fan, che la pensano in tutt’altro modo. Sui social una delle ipotesi è che la Pettinelli e l’insegnante di canto Rudy Zerbi abbiano litigato e non volessero lavorare insieme. L’ipotesi è diventata più forte nel momento in cui la Pettinelli durante un web show ha dichiarato: “ La gente mi chiede se è vero che tra me e Zerbi c’è tutto questo litigare e tu (riferito a Lorella Cuccarini) che stai in mezzo sai che è vero. È vero. Cioè lui mi sta antipatico…non c’è niente da fare. Siamo lontani anni luce nella gestione delle cose…Siamo agli antipodi”.

L’antipatia tra i due era ben visibile già dalle precedenti edizioni di Amici, soprattutto nel corso del serale, ma anche nel 2023, quando Anna Pettinelli è arrivata nello studio di Amici come giudice esterno per valutare i cantanti, il pubblico ha notato la freddezza e il disagio tra la Pettinelli e Zerbi, lui aveva scritto su un foglio: “Chiedimi se sono felice”, lei invece lo ha ripetutamente chiamato “Giuda”; nonostante l’ironia, i social forse ci hanno visto lungo questa volta.











