Spunta una clamorosa indiscrezione sul motivo per cui Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni si nascondono.

Anna Tatangelo, a distanza di 15 anni dalla nascita del primogenito Andrea, ha annunciato di essere incinta del secondo figlio. Un annuncio arrivato improvvisamente con una foto pubblicata su Instagram in cui la cantante sfoggia un dolce pancino. L’annuncio ha spiazzato i fan che non si aspettavano assolutamente una tale notizia che, non solo è diventata virale ma ha scatenato anche la curiosità dei fan sul papà del bambino e fidanzato della cantante.

Tuttavia, chi segue costantemente Anna Tatangelo sa che che, da qualche mese, nella vita della cantante c’è Giacomo Buttaroini, allenatore di calcio di 31 anni con cui è stata pizzicata qualche tempo fa anche dal settimanale Chi. Tuttavia, nell’annunciare la gravidanza, la Tatangelo ha preferito mantenere il massimo riserbo sul nome del padre. Tuttavia, a svelare un’indiscrezione sul rapporto tra la Tatangelo e Giacomo Buttaroni è Alessandro Rosica.

Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni: Alessandro Rosica svela perché si nascondono

Dopo aver vissuto anni al centro del gossip per la storia, oggi finita, con Gigi D’Alessio, è probabile che Anna Tatangelo oggi preferisce vivere una relazione con più discrezione proteggendo la propria vita privata. Tuttavia, secondo un’indiscrezione riportata da Alessandro Rosica, ci sarebbe un’altra motivazione dietro il silenzio di Anna Tatangelo e Giacomo Buttaroni.

“Il papà è Giacomo Buttaroni, l’allenatore del figlio” – ha scritto Alessandro Rosica in un post su Instagram – Da anni si frequentavano in gran segreto . Lui anni fa era fidanzato, anche lei, motivo per cui si nascondono. Auguri alla bellissima Anna Tatangelo”, ha concluso l’esperto di gossip.

