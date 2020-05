Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati?/ I fan non l’hanno accettato

Pubblicità

Perchè Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? Una domanda che ricorre spesso nei gruppi creati dai fan in onore dell’ex coppia. La storia d’amore fra i due ha appassionato generazioni intere di italiani e l’interesse che ruota attorno a loro non è mai scemato. Soprattutto in seguito alla seconda rottura fra i deu artisti, che potrebbe essere definitiva oppure no. Non è chiaro se D’Alessio, parlando a Domenica In di un tradimento, abbia voluto puntare il dito contro la sua ex o se si riferisse ad altre circostanze. Il mistero è destinato a rimanere tale: nessuno dei due ha intenzione di sbottonarsi un po’ di più in merito alla fine della loro relazione. “Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’”, ha scritto in passato Anna su Instagram, “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”. Eppure i siti di gossip continuano ad alimentare il dubbio che il vero motivo della loro frattura sia da ricondurre al mancato matrimonio. Gigi e Anna sono stati insieme per dieci anni e forse la cantante sperava che un giorno l’ex compagno potesse divorziare dall’ex moglie Carmela Barbato. Anche se in verità le cose stanno in modo diverso: D’Alessio vorrebbe l’annullamento del matrimonio, mentre il divorzio, dice una fan ben informata sui social, lo ha già ottenuto da tempo.

Pubblicità

Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? I fan continuano a chiederselo

È davvero il mancato matrimonio in chiesa il vero motivo della rottura fra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio? I fan interessati a questo gossip continuano a chiederselo, soprattutto in seguito alle rivelazioni del settimanale Nuovo. Sembra infatti che Anna sognasse il matrimonio, ma non con rito civile. Nozze in chiesa appunto, soprattutto perchè è molto credente. D’Alessio però non avrebbe potuto mai accontentarla: per farlo, avrebbe dovuto chiedere l’annullamento del matrimonio con l’ex moglie. Un gesto significativo quindi, che avrebbe rischiato di ferire Carmela Barbato e i quattro figli nati dalla loro unione. Oggi, domenica 24 maggio 2020, Gigi D’Alessio sarà uno degli ospiti che vedremo nel preserale di Rai 1 grazie a I Soliti Ignoti special Vip. Difficile che il cantante decida di rivelare ciò che ha tenuto nascosto fino ad ora, ovvero perchè lui e Anna hanno deciso di lasciarsi per la seconda volta. Sui social di entrambi tutto tace. L’ultimo post di Gigi risale a qualche giorno fa, in occasione del compleanno dell’amico Fiorello. L’ultima condivisione di Anna invece è tramite le Stories, in cui mostra di essere ancora una volta in studio di registrazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA