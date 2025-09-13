La storia tra Anna Tatangelo e Mattia Narducci e perché la cantante e il modello si sono lasciati.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono stati insieme per oltre un anno. Lei cantante, con una storia importante alle spalle e mamma di un figlio e lui, modello che, più giovane di dieci anni, era stato in grado di conquistare il suo cuore. Dopo aver vissuto la relazione con molta discrezione, Anna Tatangelo e Mattia Narducci sono usciti poi allo scoperto condividendo anche diversi contenuti sui social. Bellissimi e molto affiatati, hanno incantato il mondo dei social e del gossip con la loro storia d’amore fino all’improvviso silenzio.

Anna Tatangelo incinta: quando partorisce/ Svelato il sesso del bebè: "E i concerti annullati indicano che.."

Sia la Tatangelo che la Narducci hanno spesso di mostrarsi insieme sui social e di condividere contenuti che potessero far pensare ad una storia stabile e serena. Il silenzio da parte di entrambi ha così portato alle prime voci di crisi. Tuttavia, il silenzio duraturo e alcuni gesti hanno fatto pensare, poi, alla rottura che è effettivamente arrivata.

Anna Tatangelo, chi è: da Sora a Sanremo a 15 anni/ “Pippo Baudo il mio maestro”

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: ignoti i motivi della rottura

Anna Tatangelo e Mattia Narducci non hanno mai annunciato ufficialmente la rottura. Tuttavia, oltre a non aver più pubblicato contenuti di coppia, hanno smesso anche di seguirsi sui social. Un gesto che, al giorno d’oggi, indica una crisi o addirittura una rottura com’è accaduto per la cantante e il modello. Dopo la scorsa estata vissuta da single, così, Anna Tatangelo ha poi ritrovato l’amore con Giacomo Buttaroni con cui sta per avere un figlio.

Della vita privata di Mattia Narducci, invece, non ci sono notizie. Non si sa, infatti, se dopo la fine della storia con la Tatangelo, abbia ritrovato l’amore o sia attualmente single. Sui social, infatti, non pubblica nulla della sua vita provata limitandosi a condividere contenuti professionali.

Chi è Giacomo Buttaroni, il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo/ "C'è per me in ogni gesto"