Perché Anna Tatangelo non c’è al concerto di Gigi D’Alessio a Napoli/ La scelta del cantante, i rapporti oggi

Perché Anna Tatangelo non canta al concerto di Gigi D’Alessio a piazza del Plebiscito

Chi si aspetta di vedere Anna Tatangelo tra gli ospiti del concerto di Gigi D’Alessio a Piazza del Plebiscito a Napoli, in onda il 1 giugno su Rai1, rimarrà deluso. La cantante, nonché ex fidanzata di Gigi, non è tra gli ospiti che si esibiranno sul palco al fianco del celebre artista. È noto che da tempo i due non stanno più insieme e che entrambi oggi hanno un nuovo compagno al loro fianco.

Gigi D'Alessio, il ritorno TV é "Gigi Uno come te: ancora insieme"/ Come seguire l'evento

Gigi D’Alessio è felice al fianco di Denise Esposito, dalla quale ha avuto un figlio, Francesco; Anna Tatangelo è invece fidanzata con il modello Mattia Narducci. Nonostante i rapporti tra i due ex sono oggi sereni, è probabile che la scelta di non esibirsi più insieme sia dovuta al non voler alimentare gossip e spostare l’attenzione dall’evento canoro.

Carmela Barbato e Anna Tatangelo, chi sono le ex di Gigi D'Alessio/ "Storie iniziano e finiscono"

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: come sono i rapporti oggi

Non è però la prima volta che Gigi D’Alessio ‘rinuncia’ alla presenza della sua ex Anna Tatangelo ad un concerto così importante e ricco di ospiti. Ricordiamo che anche lo scorso anno la Tatangelo non è salita sul palco del concerto in Piazza del Plebiscito a Napoli, dove Gigi D’Alessio ha festeggiato i suoi 30 anni di carriera musicale.

In un’intervista recente rilasciata a Il Messaggero, Gigi D’Alessio ha confermato di essere in buoni rapporti con le sue ex e madri dei suoi figli, aggiungendo: “Io non devo chiedere scusa a nessuno. Le storie d’amore iniziano e possono finire. Quando ci sono i figli, però, bisogna stare tranquilli e sereni, senza agitarsi.”

Denise Esposito, chi è la fidanzata di Gigi D'Alessio/ Lui: "Mai stato un put**niere e poi..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA