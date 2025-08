Cosa ci fanno Annalisa e Marco Mengoni insieme a Venezia? Un video sta facendo impazzire il web: ecco cosa succede

L’estate, si sa, è la stagione dei duetti musicali, e se c’è una cantante che da anni celebra la calda stagione con delle collaborazioni, quella è sicuramente Annalisa. L’artista sta vivendo una fase della sua carriera stellare, fatta di grandi success, ai quali potrebbe forse aggiungersene un altro a brevissimo. Il sospetto è nato proprio in queste ore, quando Annalisa è stata avvistata a Venezia con un altro amatissimo e celebre collega: Marco Mengoni.

Francesca Michielin, ansia e paura per concerto Arena di Verona: "Ho dovuto chiedere aiuto"/ Lo sfogo choc

Un video che sta facendo il giro del web vede i due cantanti insieme, di notte, al centro di Piazza San Marco, a Venezia. Gli artisti sono vestiti come se dovessero esibirsi e sono affiancati da quello che sembra essere un assistente. Marco guarda di fronte a sé ed indica qualcosa alla collega, che guarda nella stessa direzione. Ma cosa stanno facendo i due cantanti?

Anticipazioni Innocence prossime puntate fino al 9 e 10 agosto 2025/ Ela sconvolta tenta il suicidio

Annalisa e Marco Mengoni insieme per un duetto? Il video sta facendo impazzire il web

L’opinione più diffusa è proprio che Annalisa e Mengoni stiano collaborando per una nuova canzone che li vedrà duettare. Le immagini diffuse sul web potrebbero essere quelle del videoclip del brano, che dunque li vedrà esibirsi fianco a fianco nella magica cornice veneziana. Ipotesi che, d’altronde, giustificherebbe anche l’abbigliamento dei due artisti. È chiaro che al momento si tratta soltanto di un’ipotesi che non trova conferma dai diretti interessati. Certo è che il video ha scatenato i fan dei due cantanti, secondo i quali un duetto sarebbe qualcosa di magico. Non resta che attendere la conferma di Mengoni e Annalisa che, intanto, sono impegnati nei loro tour estivi fatti di concerti e apparizioni ad eventi televisivi come Battiti Live, trasmissione nella quale Annalisa è spesso ospite.

Sonia B incinta di Simone ma è crisi dopo Temptation Island 2025/ "Vivono nella stessa palazzina ma separati"