Perché Antonella Clerici non c’è a “È sempre mezzogiorno”?/ È malata. Chi ci sarà la suo posto?

Antonella Clerici assente a È sempre mezzogiorno: è malata

Oggi, lunedì 29 maggio, Antonella Clerici non condurrà il consueto appuntamento con “È sempre mezzogiorno”. È stata la conduttrice a comunicare la sua assenza con un post su Instagram: “Ko. Oggi per la prima volta da che ho memoria non sarò con voi. Un febbrone gigantesco da ieri non mi consente di alzarmi dal letto… A È sempre mezzogiorno puntata speciale dolci. Spero arrivederci a domani! Wonder woman inizia ad avere cedimenti..”, ha scritto la Clerici.

Tantissimi i messaggi di amici e colleghi che le augurano una pronta guarigione. Oggi l’appuntamento con il programma culinario di Rai 1 è posticipato di venti minuti: “È sempre mezzogiorno”, infatti, andrà in onda a partire dalle 12.20 dopo la diretta dal Vaticano della consegna del Premio Paolo VI al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

È sempre mezzogiorno: chi c’è al posto di Antonella Clerici?

Oggi, lunedì 29 maggio, “È sempre mezzogiorno” andrà in onda con una puntata speciale dedicata ai dolci. Al momento non è ancora stato annunciato chi ci sarà al posto di Antonella Clerici. Sarà Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli e “signore degli aneddoti” del programma, a prendere le redine della trasmissione? Oppure l’onere sarà di Giovanna Civitillo? Tra le presenze fisse del programma ricordiamo il simpatico factotum di studio Alfio Bottaro e la nutrizionista Evelina Flachi. Per questa nuova settimana è stata annunciata la squadra di chef provenienti da tutt’Italia: si alternano ai fornelli l’apprezzata chef Antonella Ricci, il maestro pasticcere Sal de Riso, il genovese Ivano Ricchebono, Natalia Cattelani e Fulvio Marino. Sarà uno di loro a prendere il posto di Antonellina? Difficile a dirsi, anche se molto probabilmente la puntata speciale interamente dedicata ai dolci potrebbe essere anche un “best of” senza una vera e propria sostituzione di Antonella Clerici. Appuntamento alle 12.20 su Rai 1 con “È sempre mezzogiorno“.

