Perché Antonella Elia e Monica Setta hanno litigato? C'entra Pietro Delle Piane: cos'è successo tra le due e l'ex compagno rompe il silenzio

Perché Antonella Elia e Monica Setta hanno litigato? Cos’è successo con Pietro Delle Piane

Antonella Elia è ormai un ospite fissa di Caterina Balivo a La volta Buona ed anche nella puntata di oggi, giovedì 11 dicembre 2025, è pronta ad intervenire in studio. In questi giorni, tuttavia, la showgirl è al centro dell’attenzione mediatica per uno scontro social avvenuto con una collega e, forse a questo punto, ex amica Monica Setta. Nei giorni scorsi, infatti, Elia non ha risparmiato un commento al vetriolo su Instagram contro la conduttrice di Storie di Donne al Bivio.

Famiglia nel bosco/ Sindaco di Palmoli: “Le attività particolari di Catherine potrebbe pesare...”

Scendendo nel dettaglio, sotto ad un video di Monica Setta con il suo modo sempre molto empatico e delicato di intervistare i suoi ospiti, Antonella ha commentato in modo durissimo: “Monica una ‘grande amica’… ma sulla cui lealtà ci sarebbe molto da dire!!!” Perché Antonella Elia e Monica Setta hanno litigato? Cos’è successo tra le due? Nonostante siano passati un paio di giorni dalla frecciata e la Setta non abbia mai replicato è emerso che il motivo della lite riguarda Pietro Delle Piane, ex compagno di Antonella Elia.



Liliana Resinovich/ Sterpin, Jasmine e i famigliari: “Basta bufale e bugie, vogliamo un processo”

Antonella Elia contro Monica Setta, interviene Pietro Delle Piane: “Reazione emotiva”

Non è passato inosservato, infatti, il fatto che proprio nei giorni scorsi, a Storie al bivio, sia stato ospite Pietro Delle Piane, ex compagno della Elia, che durante l’intervista non solo ha annunciato la fine della loro relazione, arrivata a un passo dalle nozze, ma ha rivolto pesanti accuse contro l’ex. Ex che non ha avuto modo di replicare nel salotto della Setta ma in quello dell’amica Caterina Balivo a La volta buona, smentendo tutte le accuse. Non è difficile ipotizzare, vista anche la tempistica, che Antonella Elia e Monica Setta abbiano litigato per questo motivo. Circostanza confermata anche da Pietro Delle Piane che sabato 13 dicembre 2025 sarà nuovamente ospite a Storie al Bivio: “Ho letto anche io che Antonella (Elia) ha dato a Monica Setta della sleale ma credo che la sua reazione sia stata emotiva. In realtà Monica è stata sempre leale con noi e a me ha parlato con affetto di Antonella spingendomi più volte a tornare con lei”.

