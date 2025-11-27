Antonella non sposa più Pietro Delle Piane, perchè? Due versioni contrastanti e un ‘mistero’ da sciogliere sul matrimonio saltato.

Il matrimonio tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane sembrava ormai una certezza; gli appassionati attendevano la data, i dettagli, ma qualcosa nelle ultime settimane sembra essere cambiato in maniera piuttosto repentina. A comunicare il ‘colpo di scena’ è stata proprio la showgirl che, incalzata sulle future nozze nel salotto de La Volta Buona, ha aggiornato i presenti con delle rivelazioni che hanno letteralmente spiazzato tutti. Matrimonio saltato? Sembrerebbe proprio di sì, almeno stando alle ultime dichiarazioni dei diretti interessati che – in maniera sibillina – spiegano anche il perchè Antonella Elia non si sposa con Pietro Delle Piane.

“Siamo in un momento di riflessione perchè non mi sento pronta”, esordiva così Antonella Elia a La Volta Buona mettendo di fatto in stand by i propositi nuziali con Pietro Delle Piane. La showgirl ha evidenziato, senza entrare nel dettaglio, dei problemi nel rapporto che avrebbero dunque portato alla decisione di mettere in discussione non solo il matrimonio ma la relazione nel complesso.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane, matrimonio saltato ma il motivo è ancora poco chiaro

Ma quindi, perchè Antonella Elia non si sposa con Pietro Delle Piane? Il matrimonio saltato, stando alle ultime dichiarazioni della showgirl, sarebbe strettamente legato a responsabilità condivise ma non precisate in maniera dettagliata dai diretti interessati. “Non ho scelto io, dipende da entrambi; ognuno ha la sua parte di colpa”. Insomma, la Elia non punta il dito ma al contempo sottolinea – sempre nel salotto di Caterina Balivo – la sua personale necessità di riflettere sul futuro con “mesi sabbatici”.

Come riporta Adnkronos, la versione di Pietro Delle Piane sarebbe leggermente diversa da quella proposta da Antonella Elia. Il compagno della showgirl, a Storie di Donne al Bivio, avrebbe infatti dichiarato di essere stato lasciato senza alcuna spiegazione, di punto in bianco. “Stavamo progettando le nozze e dall’oggi al domani è sparita”. Dal suo punto di vista non sarebbe quindi una decisione maturata da entrambi e, assodato il matrimonio saltato, resta così il mistero del perchè Antonella Elia non sposa più Pietro Delle Piane. Quest’ultimo, tra l’altro, sempre nel salotto di Monica Setta avrebbe asserito di non essere più disposto ad aspettare la compagna, a suo dire recidiva: “Se tornasse non mi troverebbe disposto a riprendere la relazione”.