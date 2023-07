Perché Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono tornati insieme?/ “Lui non la perdona…”

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, difficile il ritorno di fiamma

Una delle liaison più discusse e seguite dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno fatto parlare e dibattere a lungo durante la permanenza nella Casa più chiacchierata d’Italia. Le incongruenze caratteriali sembravano più forti dell’amore, eppure una volta terminato il reality le cose sembravano andare discretamente meglio. Circa un mese fa è arrivata però una brutta notizia per i “donnalisi”: la rottura.

Tutto è partito da un video di Antonella Fiordelisi in lacrime che accusava Edoardo Donnamaria svariati atteggiamenti – a suo dire – volti unicamente a sfruttarla dal punto di vista del seguito mediatico. Come racconta il portale Biccy, successivamente sono giunte voci di un possibile ritorno e riappacificamento, ma alla fine tutto si è risolto in un nulla di fatto. Sulle ragioni della rottura non è ancora stata fatta del tutto chiarezza da parte dei due ex concorrenti del GF Vip ma diverse sono state le voci e teorie in merito nel corso delle ultime settimane.

L’ultima indiscrezione sulle ragioni della rottura tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip è stata lanciata da Deianira Marzano. Stando a quanto riporta Biccy, l’esperta di gossip è intervenuta ieri sui social parlando ai suoi follower proprio sulle dinamiche che avrebbero condotto i due ex volti del Grande Fratello Vip su due strade diverse. “Antonella ha trovato un muro, un ‘NO!’ Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un ‘NO!’ “.

Queste le prime parole di Deianira Marzano che, rispondendo ai fan che le chiedevano come mai Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi non fossero ancora tornati insieme, ha aggiunto: “La risposta di Edoardo è stata: ‘Non torno con te perchè non perdono il video in diretta’. Datevi voi una risposta”. L’esperta di gossip – come riporta Biccy – ha poi proseguito: “E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante, ci metto la mano sul fuoco… Non ho parlato con Antonella, ho solo detto la realtà dei fatti”.











