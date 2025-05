Antonella Mosetti ha abbandonato l’Isola dei Famosi 2025. Lei come tanti concorrenti ha deciso di gettare la spugna e lasciarsi alle spalle un’esperienza alle Honduras che probabilmente non era quella che si sarebbe immaginata. Infatti, la showgirl è ‘durata’ solo due settimane, e dopo tanta sofferenza è finalmente rientrata in Italia. L’ex Non è la Rai ha però deciso di non rimanere in silenzio e ha risposto alle critiche dei telespettatori che si sono scagliati duramente contro di lei.

Come mai tanti haters dopo la sua esperienza a l’Isola 2025? Una volta abbandonato il reality Antonella Mosetti si era mostrata distesa al sole in totale relax, e questo aveva acceso le polemiche, dato che i fan hanno visto il suo gesto come una mancanza di rispetto nei confronti degli autori e della possibilità che ha avuto di essere una concorrente del programma. Non solo lei, ma anche Spadino e Nunzio Stancampiano, i quali si sarebbero mostrati eccessivamente tranquilli e spensierati in seguito al ritiro dal reality di Canale 5.

Antonella Mosetti rompe il silenzio: “Vicissitudini fisiche e mentali che…”

Dopo aver letto una serie di critiche pesanti sul suo conto, Antonella Mosetti ha deciso di rompere il silenzio spiegando al pubblico il suo punto di vista e cos’è successo davvero in seguito al suo ritiro. “Sono uscita dall’isola per tante vicissitudini fisiche e mentali che purtroppo non mi hanno permesso di continuare la mia avventura“, ha detto la showgirl affermando poi di avere 50 anni e di aver pubblicato semplicemente una foto con una sigaretta in bocca: “Questo non significa che io mi stia divertendo“, spiega, affranta di essere stata accusata insieme a Spadino e Nunzio.

Dopo il rientro in Italia, Antonella Mosetti ha condiviso alcune fotografie in cui abbraccia sua figlia Asia e sua madre, mentre si rilassa con loro sul divano di casa e segue l’Isola dei Famosi 2025. La showgirl ha poi ‘promesso’ che d’ora in poi starà molto attenta ad utilizzare Instagram e a pubblicare fotografie per non dar adito a sospetti che ritiene fuori luogo.