Perché Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono lasciati?/ Il retroscena: “Sarei andato via se…”

Perché Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez si sono lasciati? Parla lui

Antonino Spinalbese sarà uno dei protagonisti della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Questa sera Alfonso Signorini potrebbe affrontare insieme a lui la famosa ‘linea della vita’, parlando anche della fine della sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Un argomento a cui ha d’altronde già fatto cenno negli scorsi giorni, tra una chiacchierata e l’altra.

Antonino Spinalbese, che lavoro fa e chi sono le ex fidanzate?/ Dopo Belen da Giulia Tordini a Helena Prestes

“Perché è finita con Belen? Adesso penso che doveva andare così. – ha spiegato Spinalbese a Signorini, aggiungendo – Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”. I rapporti con la Rodriguez non si sono però interrotti: “È la madre di mia figlia e… guarda è difficile, perché comunque le cose non sono andate. Grazie anche a mia figlia ho capito che non bisogna portare rancore per nulla.” ha spiegato in diretta.

Gustavo Rodriguez ricoverato in ospedale: come sta?/ Paura per il padre di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: “Siamo in buoni rapporti dopo la rottura”

Va detto che Belen Rodriguez ha confermato di essere in buoni rapporti con Antonino: “Voglio bene ad Anto, non ho problemi con i miei ex”, ha spiegato ai microfoni di Striscia La Notizia.

Lo stesso Antonino ha successivamente sottolineato l’importanza dell’atteggiamento della sua ex nella riconciliazione: “Sono riuscito ad avere dei rapporti anche grazie a lei, è stata brava. È stata lei a fare il primo passo per riappacificare, io sono stato sfuggente come sempre. Io spero che loro due siano come lei desiderava quando abbiamo scelto di avere una figlia”.

Bradford Beck infastidito dal flirt tra la moglie Giaele e Spinalbese/ Parla l'agente: "Sta andando oltre"

© RIPRODUZIONE RISERVATA