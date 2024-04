Perché Aras Senol non torna in gara all’Isola dei Famosi 2024?/ Greta Zuccarello guarita dal covid, lui…

Greta Zuccarello, in occasione della terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024, è pronta a fare il suo ritorno in gara. Per chi se lo fosse perso, facciamo un passo indietro: nell’ultimo appuntamento con il reality la ballerina e l’attore Aras Senol sono risultati assenti per questioni di salute, presto rivelate in diretta dalla stessa Vladimir Luxuria.

Aras Senol e Greta Zuccarello sono risultati positivi al Covid e dunque, in via precauzionale e di tutela per gli altri concorrenti dell’Isola dei Famosi 2024, si sono spostati in albergo per le cure di rito. Vladimir Luxuria ha comunque precisato come l’assenza fosse appunto temporanea e che, dopo aver eseguito il tampone, il resto dei naufraghi sono risultati negativi al Covid.

Aras Senol e Greta Zuccarello, l’avventura all’Isola dei Famosi 2024 prosegue!

Arrivando dunque all’appuntamento con la terza puntata de L’Isola dei Famosi 2024, scopriamo che Greta Zuccarello torna in gara ma che non è lo stesso per Aras Senol. Stando alle anticipazioni presenti sul sito ufficiale del reality dio Canale 5, Greta rientra in palapa, tuttavia non viene fatto il nome dell’attore di Terra Amara. Il che ci porta a credere che lui non si sia ancora negativizzato dal Covid. Dunque, questa sera la ballerina potrà ricongiungersi con il resto del gruppo e riprendere a pieno l’avventura che, solo per qualche giorno, era stata messa in pausa.

Tutto è bene quel che finisce bene sarebbe il caso di dire, ma non per tutti. Se da un lato Greta Zuccarello torna in gara, dall’altro c’è chi ha dovuto già dire addio all’esperienza all’Isola dei Famosi 2024. Francesca Bergesio, a causa di un infortunio, ha infatti optato per il ritiro concludendo l’avventura anzitempo. Diciamo che la ‘promessa’ richiesta da Vladimir Luxuria nella prima puntata, proprio a tal proposito, è già stata infranta seppur per cause di forza maggiore.











