Arcangelo e Tina Cipollari rivali a Uomini e Donne

Tra Arcangelo e Tina Cipollari non c’è molta simpatia. Dopo averlo apprezzato durante la puntata in cui ha raggiunto per la prima volta il centro dello studio di Uomini e Donne per raccontare i dettagli del primo appuntamento con Gemma Galgani, Tina ha cambiato idea di fronte all’atteggiamento del cavaliere che, dopo essersi lasciato andare a parole importanti nei confronti della dama di Torino, ha fatto un passo indietro spiegando di voler conoscere ancora Gemma, ma di essere interessato anche a Marina che vorrebbe baciare come ha ammesso rispondendo ad una domanda diretta in studio.

Tina ha così cominciato a puntare il dito contro il cavaliere difendendo Gemma e provando ad aprile gli occhi. Secondo la bionda opinionista, infatti, Arcangelo non è affatto interessato alla Galgani e la starebbe prendendo solo in giro.

Tina Cipollari contro Arcangelo: volano parole forti a Uomini e Donne

Tina Cipollari è un fiume in piena durante le discussioni con Arcangelo con cui le scintille, nello studio di Uomini e Donne, non mancano mai. “Sei un buffone e un gran pagliaccio. Se il tuo problema siamo noi, ti abbiamo invitato ad uscire dallo studio”, sono state le parole della bionda opinionista contro il cavaliere. A far sbottare Tina è stato l’atteggiamento di Arcangelo che, in esterna con Gemma, si sarebbe allontanato ogni volte che Gemma provava ad avvinarci.

Lo scontro tra Arcangelo e Tina infiamma lo studio di Uomini e donne anche oggi, lunedì 12 maggio 2025. Dopo il filmato della nuova esterna tra Arcangelo e Gemma, Tina non ci sta e attacca ancora il cavaliere accusandolo di trovare scuse per non ammettere la verità su Gemma. La Cipollari è sempre più convinta che ad Arcangelo la Galgani non piaccia affatto.