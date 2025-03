PERCHÈ ARIEL NERA NEL FILM “LA SIRENETTA”?

Il film “La Sirenetta” in onda stasera su Canale 5 è stato al centro di molte polemiche quando è uscito per la scelta di far interpretare Ariel ad Halle Bailey, un’attrice nera. In tantissimi si sono chiesti perché Ariel nera nella pellicola. Lo stesso, peraltro, sta accadendo per la serie tv di Harry Potter, in particolare riguardo la scelta del Severus Piton nero. Nel caso della pellicola oggi in tv, il dibattito esplose nel 2019, dopo l’annuncio che l’attrice e cantautrice statunitense avrebbe ricoperto il ruolo della protagonista.

Una decisione storica, perché la Disney non aveva mai affidato prima il ruolo di una principessa bianca a una star di colore, eppure ci furono diverse proteste via social, con tanto di hashtag #NotMyAriel e #NotMyMermaid, perché Ariel non veniva mostrata come quella del cartoon, quindi bianca, con gli occhi azzurri e i capelli rossi.

Tre anni prima c’erano state le polemiche per il remake di Ghostbuster con un cast al femminile, così come ci sono state quelle per Kelly Marie Tran, la prima asiatica americana in Guerre Stellari. Nel caso del film “La Sirenetta” fu lanciata anche una petizione per chiedere “giustizia” non solo per il cartone in sé, ma anche per i “ricordi di infanzia”. Diverse celebrità scesero in campo in difesa di Halle Bailey, come Mariah Carey, Alyssa Milano e Halle Berry.

DALLE POLEMICHE PER LA SIRENETTA A QUELLE PER HARRY POTTER

La bufera sul perché Ariel nera si riaccese con l’uscita del trailer del film, ma non mancarono analisi sulle ragioni delle polemiche. Qualcuno parlò di razzismo latente, altri richiamarono il buon senso, ma molto probabilmente era solo una questione di immaginario collettivo e di aderenza alla storia, perché la logica narrativa ha comunque il suo peso nel cosiddetto realismo del personaggio.

Si potrebbe spiegare così il disorientamento dei telespettatori, ma c’è anche una questione di politically correct, perché il cinema ha dimostrato in questi anni di volersi aprire alla diversità e mostrarsi inclusivo. Nel caso specifico parliamo pur sempre di un personaggio fantasy, di una donna che per metà è pesce e vive in fondo al mare, con un granchio parlante come migliore amico, motivo per il quale certe reazioni si sono rivelate razziste e colonialiste.

Eppure, niente sembra essere cambiato da allora, visto che negli ultimi giorni è circolata la notizia che HBO potrebbe affidare il ruolo di Severus Piton a Paapa Essiedu, un attore nero. I fan, affezionati alla descrizione fornita dai libri di J.K. Rowling, la ritengono una scelta controversa, perché l’attore non corrisponde alla descrizione presente nei libri di tale personaggio, dunque le ragioni alla base delle polemiche non sono cambiate.