Perché Arisa non é nel cast di Amici 23?/ Torna in Rai e Anna Pettinelli ha la rivincita…

Amici 23 di Maria De Filippi, Arisa é la “grande assente” nel cast dei professori: lo spoiler TV

Nell’attesa per il via ad Amici 23, in partenza con la prima puntata il 24 settembre, Arisa si preannuncia la grande assenza nel cast del talent show, sostituita da Anna Pettinelli. Circa la puntata del via al rinnovato talent show sulle arti ballo e canto prodotto e condotto da Maria De Filippi, in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, le anticipazioni TV e streaming riprese online da Superguida TV e Amici news vedono la cantante di Sincerità non riconfermarsi alla cattedra tra gli insegnanti di canto, insieme ai riconfermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini.

Ma cosa si cela dietro la non riconferma di Arisa ad Amici, nel cast dei protagonisti di Amici 23? A quanto pare la cantante di Sincerità sceglie di riattivarsi nello showbiz per progetti lontani dallo show di Maria De Filippi, tra cui sarebbero inclusi alcune novità in cantiere a beneficio della TV di Stato Rai. Si anticipa così il passaggio per Arisa, da Mediaset all’azienda competitor Rai. E in quest’ottica, non si esclude la candidatura per la partecipazione di Arisa al Festival della Canzone, nella ambita gara dei Big di Sanremo 2024, condotto da Amadeus. Inoltre, la cantante di Sincerità é attesa nel ruolo di giudice nel cast di The Voice Kids, la versione dedicata alle voci bianche di The Voice.

Arisa sostituita da Anna Pettinelli: cosa cambia ad Amici 23

Al posto di Arisa, nel cast degli insegnanti di Amici 23, in partenza con la prima puntata nello slot domenicale in onda il 24 settembre 2023, subentra la speaker radiofonica Anna Pettinelli. Quest’ultima, data la preannunciata sostituzione, può consumare così la sua rivincita dopo la sua lontananza dal talent show per un’annata, quella dell’edizione di Amici 22 scorsa, che ha visto il ballerino latinista Mattia Zenzola vincere il montepremi finale, lasciandosi alle spalle la cantante Angelina Mango. Che con la re-entry ad Amici di Anna Pettinelli il canto possa tornare ad avere la meglio sul ballo?

Nel frattempo, prima del via alla nuova stagione del talent show la preannunciata classe dei nuovi allievi in corsa ad Amici 23 scatena la prima polemica web…













