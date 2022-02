Perché Articolo 31 si sono sciolti?/ “Mai più insieme”, la lite smentita e poi…

Gli Articolo 31 sono un nome più che familiare alle vecchie generazioni, quelle che fino al 2006 hanno seguito con passione ed entusiasmo il duo composto da J-Ax e Dj Mad. La coppia ha avuto un grandissimo successo in Italia, soprattutto negli novanta, poi come spesso succede è iniziata una fase di declino che ha portato allo scioglimento e alla rottura. Ma perché si sono sciolti? I rumors su una presunta lite si sono rincorsi fin dal primo momento, ma ci ha pensato J-Ax a smentire tutto, sottolineando il semplice desiderio di imboccare strade diverse. Tra i pezzi più famosi degli Articolo 31 ricordiamo “Domani smetto“, pubblicato nel 2002, ma anche “Spirale Ovale“ e “La mia ragazza mena“, canzone pubblicata nel 2003, che tratta di una storia d’amore (e di una relazione quasi ossessiva).

Articolo 31: perché si sono sciolti? J-Ax: “Un riavvicinamento è impossibile”

“Per anni non ho parlato di lui, non ci potrà mai essere un riavvicinamento, è come quando ti molli con la tipa, se non la nomini ci sei ancora dentro, quando ne parli è perché hai elaborato il lutto”, aveva spiegato J-aX A proposito del rapporto con Dj Mad e dello scioglimento degli Articolo 31. Quest’ultimo, invece, aveva ammesso di provare un pizzico di risentimento nei confronti di Ax, per non averlo visto al funerale di sua mamma.

“Io e lui non abbiamo litigato e anzi sono contento per i suoi traguardi. Ma io ci tengo a portare avanti i miei valori, è una questione di etica. Ho un solo grande rammarico: il fatto che non sia venuto neanche al funerale di mia mamma quando lei gli dava sempre il piatto di pasta. Ho ricevuto solo un sms…”, la sua precisazione di qualche tempo fa.

