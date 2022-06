Perché aumenta il costo della benzina/ Ecco i nuovi prezzi che stanno mettendo paura

Ci siamo, la benzina sale di prezzo ancora una volta. Dopo l’ultimo intervento del Governo, dove bene o male con alcune soluzioni il costo del carburante era stato ridotto, questa volta sembrerebbe esser tornato ai suoi traumatici rincari.

Ad influenzare maggiormente sul costo complessivo, sono le accise. Una tassa sul carburante che il Governo dovrebbe limitare, se non abbattere definitivamente. Ad infierire gravemente è anche il carovita globale, causato essenzialmente dalla guerra tra Russia ed Ucraina, dove i prezzi delle materie prime sono saliti a dismisura.

Benzina sale di prezzo: cosa sappiamo?

La benzina sale di prezzo e la preoccupazi0ne complessiva è che il carburante possa tornare alle stelle. Le quotazioni al momento parlano chiaro, dalla rete petrolifera del Mediterraneo si evincono costi maggiori.

La benzina self service è salita a 1,914 euro/litro rispetto a 1,902. Il diesel (sempre fai da te), è tornato ad essere a 1,831 euro per litro, rispetto al precedente prezzo fissato a 1,821.

Il prezzo al servito invece, ha un costo quasi spaventoso. Infatti per la benzina si spenderebbe 2,049 rispetto a 2,037 antecedente, per il diesel 1,973 contro 1,963.

Non resta che aspettare i nuovi interventi del Governo, in modo tale che possano calmierare i rincari che si stanno verificando nuovamente.

Secondo quanto detto dalla sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, che si occupa dell’economia italiana, ecco che cosa bisognerebbe apportare:

“Il Governo dovrebbe intervenire ancora sulle accise. Banalmente l’aumento dei prezzi fa anche aumentare il gettito dell’Iva, che non vogliamo mettere nelle casse dello Stato, ma lo utilizziamo per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo. Il governo ha fatto già interventi per 30 miliardi“.

Un intervento importante che fa comprendere quanto le accise stiano influenzando il costo sul carburante. Vedremo nei prossimi mesi se la benzina sale di prezzo ancor di più di quanto non stia già accadendo, oppure se si troverà la soluzione per rallentare e limitare i danni.











