Baby Gang, dopo i guai con la giustizia nel 2022 per il coinvolgimento in una sparatoria, è stato nuovamente arrestato.

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, è stato arrestato nelle scorse ore a seguito di un blitz delle forze dell’ordine presso un albergo situato a Milano dove appunto si trovava il rapper. Sul luogo le autorità hanno reperito una pistola che – come racconta Chi Magazine – sprovvista di matricola e sarebbe così scattata l’accusa di detenzione illegale di armi da sparo. Stando alla ricostruzione, l’arresto del 23enne sarebbe legato ad un’inchiesta più ampia e coordinata dalla Procura di Lecco.

Amadeus condurrà di nuovo Sanremo in futuro? "Non posso rifiutare"/ "Se mi chiamassero direi..."

Attualmente Baby Gang si trova presso il carcere di San Vittore e, successivamente all’arresto, le forze dell’ordine hanno setacciato anche l’abitazione del rapper sempre a Milano. Presso l’appartamento sono state rinvenute altre due pistole nascoste; circostanza che aggrava ulteriormente la posizione del trapper. La circostanza non sarebbe passata inosservata ai residenti: sempre Chi Magazine riporta infatti le testimonianze dei residenti. “Diverse auto dei carabinieri, vigili del fuoco e cani antidroga”.

Fedez, incontro inaspettato con Giovanni Tronchetti Provera/ "Ecco come ha reagito Chiara Ferragni"

Baby Gang, dopo il processo per sparatoria è di nuovo nei guai: arrestato ancora, carriera a rischio

Non è la prima volta che Baby Gang finisce nei guai con la legge; nel 2022 venne coinvolto in una sparatoria che determinò la condanna a quasi 3 anni di carcere; rigettato il ricorso, a seguire venne ugualmente scarcerato con la revoca successiva anche degli arresti domiciliari. Una circostanza che in ogni caso mise in ombra eventuali meriti artistici ponendo l’accento su una condotta tutt’altro che lodevole e legata alla violenza sempre più diffusa tra gang e band a Milano. A distanza di pochi anni, Baby Gang finisce nuovamente al centro dell’attenzione ma non per meriti musicali: l’arresto macchia ulteriormente la sua carriera e rischia di aggravare ulteriormente la sua fedina penale visti anche i precedenti.