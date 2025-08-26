Perché Barbara De Santi e Ruggiero D'Andrea si sono lasciati dopo Uomini e Donne? Spunta un'indiscrezione.

Tra le coppie nate nella scorsa stagione del trono over di Uomini e Donne spicca quella di Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea. Tra la dama e il cavaliere del trono over è stato un vero e proprio colpo di fulmine al punto che, dopo pochi appuntamenti, i due hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi. Lontano dai riflettori, Barbara e Ruggiero hanno vissuto la relazione con molta serenità vivendosi ogni fine settimana nonostante l’importante distanza. Barbara, inoltre, ha festeggiato con Ruggiero anche il suo compleanno e, insieme, la coppia ha trascorso anche qualche giorno in vacanza.

Tutto, poi, si è rotto. A causa di un incidente di cui è stata vittima la sorella, Barbara De Santi si è allontanata dai social. Ruggiero, invece, ha continuato a postare contenuti per tutta l’estate mostrandosi anche in compagnia di altre donne. La coppia, però, non ha mai annunciato ufficialmente la rottura. Almeno fino ad oggi.

Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea: l’addio silenzioso

Barbara De Santi, tornata sui social, ha cancellato tutte le foto di coppia con Ruggiero D’Andrea confermando, così, la fine della relazione. A sua volta, di fronte ai vari gossip, Ruggiero ha smentito di avere una nuova fidanzata svelando l’identità delle donne con cui si è mostrato su Instagram e confermando di essere single. Quello tra Barbara e Ruggiero, così, è stato un addio silenzioso: nessuno annuncio ufficiale da parte di entrambi che, però, potrebbero ritrovarsi nuovamente nello studio di Uomini e Donne.

In attesa di quel momento, a svelare nuovi dettagli su Barbara e Ruggiero è Lorenzo Pugnaloni il quale svela come la testa del cavaliere sia ancora rivolto a Barbara De Santi come potete leggere nella foto qui in alto.