Barbara e Ruggiero in crisi dopo Uomini e Donne? Lei tace, lui glissa: ecco il dettaglio social che fa tremare i fan.

Tra gli amori usciti dall’ultima edizione di Uomini e Donne spunta la coppia Barbara De Santi e Ruggiero, forse quella che in assoluto ha fatto più scalpore per via del fatto che finalmente anche la storica dama del programma era riuscita a trovare il compagno della sua vita. Nonostante un inizio scoppiettante, però, arrivano brutte notizie sulla loro relazione che pare essere finita. I fan avevano capito subito che qualcosa non andava, soprattutto dal fatto che Barbara e Ruggiero non pubblicavano più foto di coppia insieme.

C’è da precisare che durante questo periodo Barbara De Santi ha subito un grande dolore: sua sorella ha fatto un brutto incidente, motivo per il quale avrebbe optato per il silenzio social. Nelle ultime ore, però, una fan ha chiesto un chiarimento a Ruggiero, il quale ha dato una risposta poco concreta: “Non rispondo perchè devo dirlo in trasmissione? Assolutamente no…“, ha detto l’ex cavaliere di Uomini e donne, “Cercate di rispettare il silenzio di Barbara…Io sono anni che faccio storie con il mio mare e continuerò a farlo…Non c’è niente di male…”.

Barbara De Santi e Ruggiero, la sentenza di Deianira Marzano: è davvero finita?

Anche Deianira Marzano ha lanciato il suo scoop sulla coppia e se con la risposta di Ruggiero restava aperta una speranza sul loro rapporto, la segnalazione dell’esperta di gossip ha smontato qualsiasi “Sembra che sia finita anche tra Barbara e Ruggiero del Trono Over…“, ha detto dopo che un utente le ha chiesto delucidazioni in merito a Barbara De Santi e al compagno conosciuto a Uomini e Donne. Sarà davvero così? Non ci resta che attendere la verità sulla coppia.