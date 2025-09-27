Pier Silvio Berlusconi ha deciso di ripulire Canale5 dal trash e per questo ha chiuso il contratto con Barbara d'Urso più di due anni fa

Sono più di due anni che Barbara d’Urso non ha un programma televisivo se il pubblico è diviso tra chi sente la sua mancanza e chi vorrebbe questa sua assenza fosse definitiva. Alla fine, però, basta vedere determinati programmi per confermare il fatto che il suo modo di fare televisione è sopravvissuto. A Ballando con le stelle ricoprirà il ruolo di ballerina e la battaglia con Mediaset in qualche modo si riaccenderà. Ma perché è stata cacciata da quell’azienda per la quale ha dato i suoi migliori anni?

La decisione ovviamente è arrivata dall’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi che ha chiuso la sua collaborazione con la conduttrice sostituendola poi con Myrta Merlino, senza grande successo dato che all’inizio di questa stagione tv Pomeriggio 5 è morto per lasciar posto a un format nuovo dal titolo Dentro la notizia con Gianluigi Nuzzi a far da concorrenza ad Alberto Matano e il suo Vita in Diretta.

Barbara d’Urso via da Mediaset, le parole di Pier Silvio Berlusconi: “Deriva trash”

Durante una conferenza stampa Pier Silvio Berlusconi – che ora gongola per gli ascolti de La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi – aveva spiegato il perché ha chiuso il contratto con Barbara d’Urso: “Ha avuto un eccesso di continuità nella ricerca di notizia o personaggi al limite. Una reiterazione che rischia di sfociare nel trash”.

Da quel momento in poi non si contano più le notizie in merito a voci di corridoio che la rivolevano prima in Rai, poi a La7, poi a Discovery, poi impegnata in qualche piattaforma di streaming e il risultato è stata la sua assenza. È ricomparsa solo a Domenica In per raccontare la sua verità (tra l’altro puntata che non ha minimamente fatto il boom di ascolti) e poi a Ballando con le stelle nella scorsa edizione nei panni di ballerina per una notte (improvviso infortunio). Che la sua partecipazione come concorrente sia l’inizio della sua rinascita oppure solo una parentesi prima dell’oblio definitivo?

