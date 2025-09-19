Selvaggia Lucarelli, rispondendo alle domande dei fan, reagisce così a chi le chiede un commento sul licenziamento di Barbara D'Urso da Mediaset.

Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso, dopo essersi punzecchiate nella scorsa stagione di Ballando con le stelle in occasione della partecipazione della conduttrice al programma come ballerina per una notte, si ritroveranno ogni settimana, nello studio del programma Rai, a partire da sabato 27 settembre 2025. Dopo averla cercata a lungo, infatti, Milly Carlucci è riuscita a strappare il sì alla D’Urso che, dopo due anni trascorsi lontana dalla tv, è pronta a riconquistare il pubblico con un’altra veste. In giuria dovrà vedersela anche con Selvaggia Lucarelli e, in un’intervista rilasciata al Corriere della sera, la conduttrice ha detto:

«La giuria fa il suo lavoro. Io sono concentrata nell’imparare a ballare, dopodiché ognuno farà la sua parte. Quello che accadrà lì non mi preoccupa per ora (ride, ndr). Io sono concentrata nel lottare con me stessa per far uscire quella che sono io, la parte che forse anche le persone che non mi amano non conoscono di me».

Selvaggia Lucarelli e il commento su Barbara D’Urso a Ballando con le stelle

La presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le stelle ha fatto discutere e c’è anche chi parla di un affronto della Rai a Mediaset. «Barbara non ha un contratto con Mediaset, non abbiamo strappato qualcuno che lavorava per un altro canale, non è uno sgarbo. Non aveva nessun contratto e credo sia legittimo fare offerte a personaggi interessanti. Ed è una situazione diversa rispetto a quando Mediaset ha chiamato personaggi della Rai come ospiti nei propri programmi, in situazioni più complesse. Non vedo l’affronto: se la Rai non ha protestato quando alcuni suoi volti hanno fatto ospitate importanti per la concorrenza, qui non si capisce veramente quale sia la questione», è stato il commento di Milly Carlucci al settimanale Chi.

Del licenziamento di Barbara D’Urso da Mediaset ha parlato anche Selvaggia Lucarelli. Su Instagram, un utente le ha chiesto un parere sull’argomento e Selvaggia Lucarelli ha risposto condividendo la scena del film Forget Paris in cui si dice: “Te la sei cercata…l’hai avuta”.