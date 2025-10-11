Barbara D'Urso e la verità sull'addio a Mediaset: "Ho sentito troppe voci false a riguardo"

Barbara D’Urso torna in pista a Ballando con le stelle, la celebre conduttrice ha accettato dopo anni di corteggiamenti la corte di Milly Carlucci. La collega ha infatti spinto per averla nel cast del dancing show di Rai1, una nuova occasione rispetto all’addio a Mediaset di qualche anno fa, sul quale Barbara D’Urso aveva rivelato di aver sentito troppe verità errate, opinioni e pensieri che non l’avevano convinta. E a tal proposito l’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque aveva annunciato di voler dire la sua: “Un giorno verranno fuori le vere motivazioni” ha avvertito Barbarella riguardo alla sua uscita di scena dalla trasmissione Mediaset dopo oltre vent’anni di servizio.

Ivana Bertonelli, chi è mamma di Francesca Fialdini/ Tra sociale e politica "Non mi parlò per giorni quando…"

Barbara D’Urso si è così accasata su Rai1, in attesa di ripartire con un nuovo programma tutto suo, ipotesi alla quale vertici Rai starebbero lavorando in vista dei prossimi mesi: sarà la volta buona per Barbara D’Urso sulla tv di stato da padrona di casa?

Barbara D’Urso e il cachet astronomico per Ballando con le stelle: “E’ falso”

La conduttrice campana si è espressa anche riguardo alle cifre circolate riguardo al suo approdo sui canali Rai e a Ballando con le stelle. Barbara D’Urso ha rotto il silenzio sulla questione, smentendo le voci circolate sul suo compenso:

Marcella Bella contro giuria di Ballando con le Stelle: "Accordo tra Selvaggia e Mariotto"/ "In pubblicità…"

“Ogni giorno sono uscite notizie su di me, non replico mai a niente, ma una cosa non è vera: si è parlato di un cachet astronomico, il fatto che io sono qui perché prendo tanti soldi. Molto lontano dalla realtà, ho accettato quanto mi hanno proposto” ha ammesso Barbara D’Urso confermando di aver firmato il contratto offerto dalla Rai per la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Insomma, nessuna richiesta esagerata da parte di Barbarella.