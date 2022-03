Perché Barù zoppica in diretta al GF Vip?/ “Infortunio mentre giocavo”

Cos’è successo a Barù? I telespettatori della semifinale del Grande Fratello Vip 6 avranno sicuramente notato ad un certo punto della serata il gieffino zoppicare vistosamente. Lo ha notato anche Alfonso Signorini quando ha convocato Barù nella stanza led per avere un confronto con Alex Belli. Barù è apparso infatti in difficoltà e ha dunque rivelato di essersi fatto male poche ore prima. “Mi sono fatto male al polpaccio giocando a tennis”, ha annunciato dunque in diretta. “Non hai più l’età”, ha allora replicato ironico Alfonso Signorini, scherzando con il concorrente. Nulla di grave comunque per Barù che, pochi minuti dopo, ha poi potuto gioire della vittoria al televoto contro Manila Nazzaro. Il suo percorso verso la finale, dunque, continua.

