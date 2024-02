Perché Beatrice e Vittorio hanno litigato al Grande Fratello?/ “Lui è esasperato, vuole abbandonare”

Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi, lite a telecamere spente al Grande Fratello 2023: cos’è accaduto

La frattura tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi al Grande Fratello 2023 è ormai sempre più profonda. I due erano inseparabili fino a qualche settimana fa e si facevano scudo a vicenda ma le cose sono poi cambiate. In settimana c’è stata tra loro un’ennesima lite, questa volta davvero molto dura al punto che il Grande Fratello ha deciso di non mandarla in onda. Potrebbe decide di mostrarla Alfonso Signorini questa sera, nel corso della nuova diretta, svelando cosa ha scatenato questo scontro acceso di cui ancora oggi ci parla.

Rosa Tedesco e Alessandro Vatiero, chi sono i genitori di Perla Vatiero/ "Siamo fieri di te"

Certo qualche indiscrezione su questa pesante lite avvenuta di notte e a telecamere spente c’è. Beatrice e Vittorio hanno discusso dopo che il modello ha deciso di fare un passo nei confronti dell’attrice, cercando di chiarire alcune divergenze.

“Vittorio Menozzi si sente oppresso da Beatrice Luzzi e vuole abbandonare il Grande Fratello”

Pare che il confronto sia però degenerato, diventando una lite. Lo scontro, come detto, non è andato in onda ma poco dopo Vittorio, durante una chiacchierata con Greta Rossetti, ha iniziato a spiegare l’accaduto, dichiarando: “Io non so più cosa fare, io non volevo neanche iniziare a parlare. Volevo facesse lei un passo vero di me. Stefano mi ha detto per galanteria prova tu, ma solo per galanteria.” A questo punto la regia ha censurato anche Greta e Vittorio, rendendo impossibile comprendere cosa sia realmente accaduto tra Menozzi e Beatrice.

Cos'è successo tra Beatrice e Vittorio sotto le coperte al Grande Fratello?/ Video: "Cose agghiaccianti"

Ci ha però pensato Amedeo Venza attraverso i suoi social a spiegare cosa sarebbe realmente accaduto tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi al Grande Fratello: “Lite furibonda ieri sera tra Beatrice e Vittorio. – ha scritto l’esperto di gossip in una story su Instagram – La discussione è continuata anche a telecamere spente e Vittorio ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma perché si sente oppresso.” Menozzi, dunque, sarebbe esasperato dai comportamenti dell’attrice. I due avranno un nuovo confronto in diretta?











© RIPRODUZIONE RISERVATA