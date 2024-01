Perché Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello 2023?/ “Morto il papà Paolo”: il triste annuncio

Beatrice Luzzi ha abbandonato il Grande Fratello 2023: morto il papà Paolo Luzzi

“Beatrice Luzzi lascia la Casa di Grande Fratello per motivi personali.” È con questo comunicato ufficiale che il GF annuncia l’uscita della concorrente più discussa e protagonista di questa edizione dalla Casa di Cinecittà. A quanto pare il suo è un addio definitivo e non ‘momentaneo’ com’è accaduto qualche giorno fa. Le motivazioni dell’addio di Beatrice al reality sono però le stesse che nelle scorse settimane l’hanno portata ad uscire per alcuni giorni: la salute di suo padre.

Stando infatti al tweet pubblicato sul profilo ufficiale di Beatrice Luzzi, l’attrice ha abbandonato la Casa per il grave lutto che l’ha appena colpita: suo padre Paolo Luzzi è morto. Questo l’annuncio dello staff: “Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari.”

Beatrice Luzzi, le parole sul papà Paolo prima della terribile notizia al Grande Fratello 2023

Beatrice Luzzi ha lasciato il gioco definitivamente per stare vicina alla sua famiglia in questo momento di grande dolore. Proprio poche ore prima della terribile notizia, chiacchierando in giardino con Marco Maddaloni, l’attrice ha parlato del suo papà con parole di grande affetto: “Era un uomo molto elegante, bellissimo, e adesso stava in forma. Fino agli 80 anni ha retto bene: alto, riccio bianco, baffo… Lui e mia mamma si saranno riuniti in questi giorni a parlare di me, Alessandro (Cisilin, ex marito di Beatrice Luzzi, ndr) mi ha detto che hanno fatto anche dei complimenti, cosa difficile perché non siamo generosi con i complimenti. Appena sono arrivata in ospedale, che lui era ancora dolorante e non lucido, mi ha detto: ‘Ma tu sei uscita dalla Casa del GF? Torna subito!’ È stato carinissimo!”

