Perché Beatrice Luzzi ha lasciato Vivere?/ Parla Gabriele Lazzaro: “Era stanca del personaggio di Eva”

Beatrice Luzzi, perché ha lasciato il ruolo di Eva in Vivere? Dubbi sulla sua versione

Tra le varie rivelazioni fatte da Beatrice Luzzi in queste prime settimane nella Casa del Grande Fratello 2023 c’è stata anche quella riguardante il suo addio a ‘Vivere’. L’attrice ha ammesso di aver lasciato la soap che l’ha resa celeberrima perché stanca di vestire i panni della ‘cattiva’. Decise dunque di rinunciare a 12 milioni al mese e dedicarsi a qualcosa di differente.

Gerry Scotti, frecciatina a Fabio Fazio dopo l'esordio di Che tempo che fa?/ "Su una rete sola…"

Una versione che è stata però messa in discussione da Adriana Volpe, che ne corso di un’intervista a Casa Chi ha dichiarato: “Beatrice ha detto di aver rinunciato a dodici milioni al mese perché non ne poteva più di fare la cattiva in ‘Vivere’. Però lo stesso anno fai il provino per interpretare un personaggio cattivissimo, quello della marchesa in Elisa di Rivombrosa. O lei non ha rinunciato e l’hanno fatta fuori da Vivere o non torna”.

Belen Rodriguez, la dedica per Luna Marì che pone fine alle polemiche/ "Sei la più bella del mondo…"

Gabriele Lazzaro, collega e amica di Beatrice Luzzi, spiega il motivo del suo addio a Vivere

Qualcuno molto vicino a Beatrice Luzzi, che era con lei sul set di Vivere, ha però voluto non solo chiarire la questione una volta per tutte, ma anche schierarsi totalmente dalla parte dell’attrice. L’attore e regista Gabriele Lazzaro, in esclusiva a Novella 2000 di Roberto Alessi, ha rivelato: “Ero nel cast, ho cognizione di causa e so quello che dico. Confermo che ha scelto di sua iniziativa di lasciare la soap, stanca dell’energia che le lasciava addosso un personaggio forte e discutibile come quello di Eva. Un personaggio ‘cattivo’ ma in costume (come Lucrezia in “Elisa di Rivombrosa”, ndr) sarebbe stato sicuramente meno compromettente per Bea, perché storicamente meno legato alla realtà”. Parole che metterebbero dunque un punto alla questione.

LEGGI ANCHE:

Amici 23, Holy Francisco spiazza con "Gaia e Mirea": "Non sono quello"/ Pettinelli commossa, Zerbi si ricrede

© RIPRODUZIONE RISERVATA