Perché Beatriz non è diventata concorrente dell’Isola dei Famosi?/ Il rumors:”Problema fisico”

Beatriz ha avuto l’opportunità di andare in Honduras e rivedere il suo ex Roger Balduino col quale in passato ha avuto una relazione di tre anni. I due si sono chiariti ma Roger ha deciso di continuare a stare con Estefania nonostante provi ancora un legame forte per la sua ex. “Ovvio che lei è ancora tanto innamorata di me. Sì sono stato io a lasciarla e dire basta. Se dovessi scegliere tra Bea ed Estefania sarebbe difficile. Poi è scontato che se vedessi Beatriz che si invaghisce di un altro concorrente mi darebbe tanto fastidio. Lei è stata la mia ragazza più importante e mi fa perdere la testa. No, non sono innamorato di Estefania e nemmeno di Bea, però mi piace. Estefania la conosco qua dentro e non so com’è fuori dovrei conoscerla meglio” ha spiegato Roger durante la diretta. Estefania è rimasta delusa però dalle parole di Roger in quanto è convinta che tra loro possa succedere qualcosa.

Nelle scorse ore però Beatriz ha dovuto lasciare l’Isola dei Famosi. A svelarlo è stata Deianira Marzano che ha rivelato il motivo per il quale Beatriz non sarebbe diventata una concorrente. Pare che la ex di Roger abbia “un problema fisico non grave” che si sarebbe verificato in Honduras che non le permette di restare in gioco. Deianira ha scritto nelle storie Instagram: “Sembrerebbe che Beatriz non sia diventata concorrente perché si è verificato in Honduras un problema fisico non grave e che non è stato comunicato al pubblico( ritenendola non indispensabile al programma) per cui è stata rispedita in Italia”. Di quale problema fisico si tratta? Se così fosse però Beatriz non sarebbe dovuta partire nemmeno per l’Isola.

Beatriz e Roger Balduino rimarranno amici. E’ questa la speranza del modello che nel confronto finale avvenuto nella scorsa puntata dell’Isola dei Famosi ha ammesso: “La nostra storia è stata la più importante della mia vita, lei conosce la mia famiglia meglio di me, ci tengo alla sua amicizia”. Lui ammette che la ragazza è stata davvero una persona davvero importante, ma allo stesso tempo continua a pensare che Estefania è stata sin dai primi giorni una persona che gli è piaciuta subito e che vuole conoscere meglio anche una volta finita l’avventura sull’Isola.

Dopo la scelta di Estefania, però, dallo studio non mancano le perplessità sulla coppia: “Ha detto di non amare una e di volere ancora bene all’altra, se avesse voluto avrebbe potuto chiudere con Beatriz”, è stato il commento di Vladimir Luxuria. In molti dubitano della sua scelta e anche sui social sono piovuti numerosi commenti. In tanti non credono però al modello e temono che stia fingendo con Estefania. Dello stesso avviso la ex Beatriz: “Non dureranno, lui non è preso”, sentenzia.











