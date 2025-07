Beautiful non va in onda oggi 6 luglio 2025, perchè: un cambio improvviso di palinsesto cambia i piani della soap opera.

Un fulmine a ciel sereno per i milioni di fan che da decenni seguono le avvincenti avventure della famiglia Forrester; un cambio di programmazione in previsto per le reti Mediaset ha coinvolto una delle soap opera più seguite di sempre, perchè Beautiful non va in onda oggi 6 luglio 2025? Il consueto appuntamento domenicale delle 14 slitta e la decisione sarebbe da ricondurre ad un necessario ‘rewatch’ per un’altra amatissima serie tv.

Anticipazioni Beautiful 5 luglio 2025/ Eric riceve la visita di Stephanie in sogno, la donna lo porterà...

Come riporta SuperGuidaTv, il perchè Beautiful non va in onda oggi 6 luglio 2025 è strettamente legato al finale di stagione di The Family 2; trovandosi a dover colmare il vuoto in palinsesto, Mediaset avrebbe deciso di coprire la fascia oraria dalle 14.00 in poi con le repliche di quanto accaduto lo scorso venerdì ne ‘La notte del cuore’. Tutte e 3 le puntate del dezi turco – già andate in onda – verranno ritrasmesse per offrire ai telespettatori una ripasso della trama in vista del triplice appuntamento di questa sera.

Anticipazioni Beautiful 4 luglio 2025/ Eric non respira da solo, il Forrester riceve una visita in sogno

Quando torna Beautiful: la puntata di oggi slitta a domani, 7 luglio 2025

Quindi, dopo l’Arca di noè – alle ore 13.40, Beautiful non va in onda oggi 6 luglio 2025. I fan della soap opera possono però stare tranquilli; il ritorno in tv è previsto già da domani 7 luglio al solito orario. Il cambiamento di palinsesto di oggi non intacca infatti ciò che riguarda la classica programmazione settimanale e, le dinamiche che gli appassionati avrebbero dovuto scoprire oggi, andranno in onda nel prossimo appuntamento con un episodio che – stando alle anticipazioni – si appresta ad essere carico di emozioni e di colpi di scena.

Anticipazioni Beautiful 3 luglio 2025/ Luna e RJ confessano i loro sentimenti, Eric stabile dopo l'operazione

Da una decisione sofferta di Ridge alle riflessioni di R.J e Luna; questo e tanto altro andrà a condire la puntata prevista per domani – 7 luglio 2025 – di Beautiful e che sarebbe dovuta andare in onda oggi, 6 luglio. Uno slittamento che rimanda solo di qualche ora le emozioni che sempre caratterizzano ogni episodio della soap statunitense.