Belen e Cecilia Rodriguez, insistono le voci a proposito delle presunte ruggini tra le sorelle ma il mistero si infittisce sul possibile motivo.

E’ ormai diventato una sorta di tormentone, un interrogativo che diverse fonti alimentano con possibili e presunte motivazioni ma che di fatto attende ancora una risposta esaustiva da parte dei diretti interessati. Perchè Belen e Cecilia Rodriguez hanno litigato? Il tema delle ruggini è ormai al centro della scena mediatica, soprattutto dopo l’intervento diretto della conduttrice in una recente intervista; toni che sembravano distintivi ma che per una parte degli addetti ai lavori sarebbero puramente di facciata.

Cosa è successo tra le sorelle Rodriguez? Nelle ultime ore era emersa l’indiscrezione del settimanale Oggi che raccontava di possibili ruggini nate da incomprensioni in ambito professionale. Il brand di famiglia, nello specifico, era stato indicato come pomo della discordia tra Belen e Cecilia Rodriguez. Neanche il tempo di soffermarsi su questa nuova possibilità che è arrivata, perentoria, una sorta di smentita da parte di Gabriele Parpiglia che – come racconta Biccy – è stato tra i primi, se non il primo, a far luce sul rapporto teso tra le due sorelle.

Belen e Cecilia Rodriguez, la miccia che avrebbe innescato il gelo tra le sorelle

La verità sarebbe tutt’altro che relativa a ragioni economiche e per nulla riferita alla volontà di Belen Rodriguez di lasciare il brand creato con i fratelli e dunque anche con sua sorella Cecilia. Lo sottolineano proprio Gabriele Parpiglia che, nel merito del perchè le due sorelle avrebbero litigato, pone piuttosto l’attenzione su un gesto social che a suo dire sarebbe da considerare l’inizio di tutto: il follow rimosso reciprocamente tra Belen Rodriguez e Ignazio Moser, marito di Cecilia Rodriguez.

“Non si tratta di una dimenticanza ma di un gesto inequivocabile”, ha spiegato Gabriele Parpiglia – come riporta Biccy – a proposito del follow reciprocamente rimosso tra Ignazio Moser e Belen Rodriguez come punto di partenza delle ruggini con la sorella Cecilia. Ma il motivo? Il conduttore radiofonico a tal proposito avrebbe spiegato: “Saranno i protagonisti di questa storia a raccontare tutto, quando e se lo vorranno”.

