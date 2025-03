Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati innamorati per ben 10 anni ma, dopo vari alti e bassi, si sono improvvisamente lasciati.

La showgirl argentina ha tra l’altro avuto diverse relazioni, sia prima che dopo l’amore con Stefano. Durante una loro battuta di arresto, è stata anche legata sentimentalmente all’hair stylist – ex gieffino – Antonino Spinalbese, da cui è nata la figlia Luna Marì. Proprio quest’ultima è stata immortalata di recente insieme alla mamma, e a tutti i fan non è passata inosservata la bellezza della bambina, che ha oggi 4 anni e che assomiglia sempre di più a Belen. Le due stanno diventando due gocce d’acqua, e in molti si domandano come possa diventare una volta grande, dato che si prospetta in lei già un fascino senza tempo.

A colpire De Martino fu proprio la bellezza di Belen, che conquistò sin da subito il cuore dello showman e che diventò per lui un vero punto di riferimento. I due si conobbero durante una loro esperienza nel talent Amici e si innamorarono, tanto da iniziare un percorso di vita insieme e da pronunciare il fatidico sì, prima del quale entrambi avevano già messo al mondo il loro figlio Santiago. Dopo diverse rotture – e altrettanti ritorni – c’è stata la separazione definitiva.

Perché Stefano e Belen si sono lasciati

Il loro amore ha appassionato e fatto emozionare migliaia di italiani, che li hanno sempre seguiti in tutti questi anni e hanno anche tifato per un loro ritorno di fiamma. Puntualmente c’è stato, anche se ogni volta si è trasformato in ennesima rottura. Stefano e Belen si sono insomma lasciati e ripresi diverse volte, dichiarando in più occasioni di volersi ancora bene e di tenere soprattutto al benessere del loro figlio Santiago. Ormai da tempo pare però che ci sia stata una separazione definitiva, dopo la quale entrambi hanno preso due strade – professionali e personali – differenti. C’è soprattutto da dire che da quel momento entrambi si sono concentrati sulle rispettive attività lavorative, senza rivelare nulla di più sulle proprie vite private.

Cosa è successo però tra di loro e perché si sono lasciati? Nonostante ci siano state diverse dichiarazioni in passato – soprattutto da parte di Belen durante varie interviste – in realtà non si può dire con certezza la ragione del loro addio. Di certo i due avrebbero due caratteri completamente diversi, ed è per questo che potrebbe esserci stata un’incompatibilità di personalità. La conferma non si avrà mai, anche perché entrambi sono caduti di recente nel silenzio, nonostante non manchino le tante indiscrezioni e dicerie sul loro conto.

“De Martino di nuovo con Emma”, le voci sul ritorno di fiamma

In questi giorni lo showman napoletano è tra l’altro tornato sui più importanti giornali di gossip per via di un’indiscrezione che, al dire il vero, sta già facendo sognare i fan. Il rumour riguarda proprio la sua ex fidanzata Emma Marrone, con cui ha avuto una storia anni fa – prima di Belen – durante la loro partecipazione al talent show Amici, grazie al quale entrambi sono diventati dei veri punti di riferimento per il mondo dello spettacolo italiano. Negli anni i due hanno conservato un rapporto di stima e affetto, ma ultimamente sarebbero apparsi più volte insieme e ci sarebbero alcuni indizi che hanno fatto presupporre – ai più attenti – l’esistenza di un legame che vada oltre l’amicizia.

La cantante leccese ha anche di recente partecipato a una puntata di Stasera tutto è possibile, il programma di Rai 2 condotto da Stefano De Martino. In più, ci sono stati altri video e foto che li hanno ritratti in reciproca compagnia durante dei party o delle uscite. La verità ancora non si sa, ma di certo i fan dell’ex coppia stanno già sperando in un loro possibile ritorno.