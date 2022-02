Perchè Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati?/ “C’ho creduto!”

Belen Rodriguez cambia pagina nella vita, sia dal punto di vista personale che sul piano professionale, dal momento che si dichiara tornata allo status di single, reduce dal debutto di conduttrice al timone de Le iene in coppia con Teo Mammucari. La showgirl argentina torna a raccontarsi al pubblico tv in occasione di una nuova intervista esclusiva a Verissimo, prevista per domenica 20 febbraio 2022 su Canale 5, dove per la prima volta rompe il silenzio sulla rottura con l’ultimo compagno Antonino Spinalbese, che l’ha resa mamma bis. Il motivo alla base della nuova separazione? Belencita dichiara di aver creduto ancora una volta all’amore, per errore.

Belen Rodriguez si racconta a Verissimo

La nuova puntata domenicale di Verissimo prevista per il 20 febbraio 2022, talk-show in onda su Canale 5 il sabato e la domenica e condotto da Silvia Toffanin, vedrà protagonista di un’intervista intima Belen Rodriguez. La showgirl argentina, in occasione della registrazione del suo intervento inedito come riportato dalle anticipazioni tv di Mediasetplay, ha esordito dicendosi felicemente in coppia con i gatti, ironizzando quindi sul suo recente ritorno allo status di mamma single dopo la rottura con Antonino Spinalbese. “Oggi sto bene. Vivere da soli è più semplice”, ha aggiunto.

E per la prima volta racconta la sua verità rispetto alla rottura convenuta con il padre della sua secondogenita Luna Marie, sorella di Santiago, il figlio che la showgirl ha avuto dall’ex marito Stefano De Martino: “Non è facile essere madri con due figli di genitori diversi. Ho voluto crederci per una seconda volta e ne ho pagato le conseguenze. Ho sofferto tantissimo per entrambe le separazioni. Avrei voluto una famiglia con lo stesso uomo”.

Insomma, Belen Rodriguez si dichiara pentita di aver creduto all’amore per la seconda volta nella vita, senza entrare nei particolari dei motivi legati alla rottura con l’ex hairstylist, Spinalbese. Nel frattempo, però, proseguono gli avvistamenti della showgirl con l’ex marito storico, De Martino, immortalati spesso e volentieri nell’ultimo periodo e in atteggiamenti complici tra loro, dagli obbiettivi dei paparazzi.

Belen Rodriguez si apre sugli hater

Ma non è tutto. Perché l’intervista a Verissimo è inoltre per Belen Rodriguez motivo per replicare ai detrattori, che via social sono soliti dedicarle dei messaggi critici, soprattutto sui suoi cambiamenti fisici, accusandola in particolare di eccessivo ricorso ai ritocchini. “Non capisco come sui social si possa dare diritto di parola a queste persone, ci vorrebbero delle leggi”, è la pronta difesa dell’argentina, in risposta alle critiche gratuite del popolo del web.



