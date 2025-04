Belen Rodriguez e Cecilia perché hanno litigato? Spunta un retroscena clamoroso: c’entrano Chiara Ferragni e Valentina?

Da giorni non si parla d’altro che della presunta lite tra le sorelle Rodriguez, pare infatti che Belen e Cecilia, da sempre legatissime e molto affiatate siano ai ferri corti e non si parlino più. A lanciare l’indiscrezione bomba sono stati gli esperti di gossip Deianira Marzano ed Alessandro Rosica che hanno sottolineato come tra le due sorelle ci fosse una rottura insanabile. Rottura che infatti a distanza di giorni non è rientrata, anzi, crescono le ipotesi sui possibili motivi.

Silvio Campara e Giulia Luchi sono tornati insieme?/ Lo ‘scoop’ Dopo i rumor su Chiara Ferragni

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato? In quest’ultime ore le ipotesi si moltiplicano secondo alcune segnalazioni alla base ci sarebbero dei presunti tradimenti di Stefano De Martino, quando ancora stava insieme con la showgirl argentina, di cui Ignazio Moser, compagno di Cecilia, era a conoscenza. Dall’altra la lite sarebbe nata per un tradimento di Ignazio Moser a Cecilia scoperto da Belen e rivelato alla sorella ma Cecilia avrebbe però dato ragione al fidanzato e non a lei. Adesso spunta un nuovo tassello e pare che al centro della lite tre le due sorelle ci siano altre due sorelle famose: Chiara e Valentina Ferragni

Alessandra Celentano, guanto 'trappola' per Francesco ad Amici 24/ Emanuel Lo : "Una presa in giro, ha paura"

Perché Belen Rodriguez e Cecilia hanno litigato? Indiscrezioni clamorose e c’entrano Chiara Ferragni e Valentina

Sulle lite tra le sorelle Rodriguez Belen e Cecilia i più attenti hanno notato un dettaglio che rischia di non passare inosservato e che riguarda appunto Chiara e Valentina Ferragni. Quest’ultima nel suo nuovo podcast intitolato Storie oltre le stories ha ospitato Cecilia Rodriguez in una puntata. Fin qui nulla di strano se non fosse che Belen E Chiara non si parlano da anni a causa di una vecchia lite. La showgirl argentina non avrebbe gradito il fatto che la sorella avrebbe deciso di partecipare in format di una ‘rivale’ e da li sarebbe nata una discussione ed il conseguente litigio. Sarebbe Chiara Ferragni la causa della lite tra Belen Rodriguez e Cecilia? Al momento si tratta solo di supposizioni, voci che circolano ma dalle dirette interessate tutto tace.