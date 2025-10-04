Belen Rodriguez e Cecilia, perchè hanno litigato: la verità sulle frizioni tra sorelle dopo settimane di rumor insistenti.

Soprattutto in estate era diventato un vero e proprio caso: il ‘giallo’ del presunto litigio tra Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia tra voci e indiscrezione che hanno reso il tutto anche confusionario. Tutto sarebbe partito da una serie di uscite social, foto senza la partecipazione affettuosa delle due sorelle e poi la sparizione presunta di like, post. Insomma, una circostanza che ha avuto come terreno fertile proprio il web con l’aggiunta di retroscena che sembravano avvalorare la tesi delle frizioni profonde in casa Rodriguez.

Perchè Belen Rodriguez e sua sorella Cecilia hanno litigato? Una domanda alla quale ha provato a rispondere anche Gabriele Parpiglia seppur senza scendere nel merito dei dettagli. Il riferimento a “Fatti gravissimi” con la minore che addirittura: “Non vuole più incontrarla”. Parole senza riscontro da parte delle dirette interessate con un vortice di rumor e discussioni social che sembrava inarrestabile.

Cecilia, sorella di Belen Rodriguez, lite ‘ridimensionata’: è tornato il sereno tra le sorelle?

La parola fine, a distanza di settimane, è però arrivata negli studi di Verissimo. Non è arrivata una risposta esaustiva sul perchè Belen Rodriguez e la sorella Cecilia hanno litigato ma con il contributo della minore – nel salotto di Silvia Toffanin – la situazione è stata ampiamente ridimensionata. “Non è successo nulla di grave; siamo molto simili dal punto di vista fisico ma non caratterialmente. Quindi, qualche litigata ogni tanto ci scappa”.

Dunque, stando alle parole di Cecilia Rodriguez a Verissimo si evince che effettivamente un litigio c’è stato; nulla però di così scabroso e irrimediabile a dispetto di quella che era stata la narrazione delle settimane precedenti tra rumor e presunti retroscena. “Mi è stata vicina durante la gravidanza, mi ha accompagnata in questo percorso”, aggiunse la sorella di Belen Rodriguez smentendo anche coloro che insinuavano la distanza in un momento così lieto e importante come appunto la gravidanza. Ciliegina sulla torta la foto recente pubblicata dalla showgirl argentina: “Cena tra fratelli”, una didascalia a corredo di una foto di famiglia che risuona come un lieto fine rispetto a quanto raccontato nelle ultime settimane.

