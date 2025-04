Si parla ormai da diverso tempo di una presunta lite tra Belen Rodriguez e la sorella Cecilia nella quale avrebbe preso parte anche il cognato Ignazio Moser. Il gossip sulla famiglia “distrutta” si fa sempre più acceso e nelle ultime ore sono spuntati retroscena scioccanti che racconterebbero della fine di un rapporto ormai ben consolidato fra i tre. Secondo Deianira Marzano, le due sorelle sarebbero arrivate ad una rottura definitiva dopo un’importante lite. Ma cosa c’è dietro a tutto questo? E davvero si parla di tradimenti?

Come riporta Elle, le discordie sarebbero iniziate dopo che Belen Rodriguez avrebbe ballato e giocato con Andrea Damante, ex fidanzato di Giulia De Lellis ed ex amico di Ignazio Moser. Da quel momento Cecilia Rodriguez si sarebbe offesa nel vedere Belen fare un balletto sexy ad una festa mentre Andrea Damante si trovava alla consolle, nel suo lavoro di dj. Ecco cosa riporta Elle: “Belen si sarebbe esibita in un balletto sexy in consolle vicino a Damante. Ciò avrebbe fatto infuriare prima di tutto Elisa Visari, compagna di Damante, e poi Ignazio e Cecilia“.

A quanto pare, questo gesto non è mai stato perdonato da Cecilia Rodriguez, tanto che lei e il compagno Trentino non si sarebbero nemmeno presentati al giorno del compleanno di Santiago, loro nipote e figlio della showgirl argentina e l’ex marito Stefano de Martino. Non solo, a differenza di ogni anno, la coppia non avrebbe nemmeno scritto un post su Instagram dedicandolo al ragazzo per il suo compleanno. Un tradimento mai perdonato nei confronti di una sorella che gli è sempre stata accanto in tutto questo tempo, sommato a un sospetto grave, forse su un flirt con Andrea Damante mai confermato. Eppure solo pochi giorni fa si parlava di un altro rumor, quello secondo cui Belen Rodriguez aveva paura che Ignazio potesse tradire Cecilia, ma su questo per ora non c’è non c’è alcuna prova.

Sui social i fan delle celebri sorelle si dividono tra chi pensa che Belen abbia fatto di tutto per proteggere la sorella Cecilia e chi invece crede che la showgirl argentina stia rosicando nel vedere la ragazza felice con un uomo, a differenza sua che ormai è single da qualche tempo. Probabilmente, Belen Rodriguez sta vedendo qualcosa che Cecilia non riesce a notare, soprattutto dopo la sua grande esperienza in tema di tradimenti con Stefano de Martino. Sul web spuntano anche alcune indiscrezioni su possibili divergenze caratteriali tra Belen e Ignazio Moser, che dopo un anno di tensioni avrebbero portato ad una rottura della famiglia.