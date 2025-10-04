Perché Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli hanno litigato? Dai video hard alla cacciata ristorante: l'incontro/scontro a Ballando con le stelle 2025

Ballando con le stelle 2025: perché Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli hanno litigato? I motivi dell’astio tra le due

La seconda puntata di Ballando con le stelle 2025 che sta andando in onda questa sera su Rai 1 vede scendere in pista come Ballerina per una notte Belen Rodrgiuez. In molti, tuttavia, sanno che da anni non scorre buon sangue tra la showgirl argentina e la giurata più pungente dello show di Rai1. Perché Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli hanno litigato? Quali sono i motivi dell’astio tra le due? Per rispondere a questa domanda è necessario andare indietro nel tempo fino al 2011 quando la showgirl argentina finì sui malgrado al centro dell’attenzione a causa di un suo video intimo diffuso in rete contro la sua volontà

In quell’occasione Selvaggia Lucarelli all’epoca meno famosa e che aveva già un suo blog fu tra le prime persone a parlare e diffondere il video hard (privato) della showgirl, contribuendo a renderlo di pubblico dominio. Tuttavia, negli anni successivi la giornalista ha ammesso le sue colpe scusandosi anche pubblicamente con Belen per il suo gesto. La Lucarelli ospite nel programma di Michele Santoro ammise le sue colpe: “Sei anni fa ero stupida io, ero ignorante rispetto ai meccanismi della Rete. Avevo sottovalutato quello che era capitato a Belen… Ho capito di aver fatto una violenza su Belen. Negli anni ho capito la violenza della rete.”



Scontro tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli: dalla cacciata dal ristorante alle frecciate e attacchi

Successivamente nel 2015 c’è stato un altro scontro tra Belen Rodriguez e Selvaggia Lucarelli. In quel caso Belen ha cacciato dal suo ristorante Selvaggia, che era insieme a Morandi, perché persona non gradita e successivamente sui social ha spiegato così il motivo: “In casa mia non entrerà mai nessuno che abbia offeso senza ritegno mio figlio, nessuno ha mai allontanato Morandi, artista che stimo. Il Codacons scrive che per allontanare persone non gradite occorre una giusta causa. Bene: nessuno che vive un giorno sì e l’ altro pure nell’ attesa che io faccia qualcosa per poi farsi pubblicità e che si permette di toccare la mia famiglia è benvenuto.”

Finita qui? Assolutamente no. In anni più recenti, nel 2022, durante un’intervista a Le Iene Belen Rodriguez ha attaccato Selvaggia Lucarelli: “Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? (…) Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità”. E ancora: “Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte”. Adesso Belen e Selvaggia si ritroveranno insieme a Ballando con le stelle 2025 e la Lucarelli ha le idee chiare in merito: “Sto aspettando entro sabato il piano di pace di Trump (ride, ndr). Voglio capire cosa ha intenzione di proporre per sabato sera: prevedo una situazione abbastanza bellica.”

