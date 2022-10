Perchè Belen Rodriguez e Stefano De Martino non hanno divorziato?/ Due volte vicini a farlo ma…

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta la verità sul sospetto divorzio

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono giunti al divorzio, nel corso della loro altalenante lovestory? Questo é l’interrogativo generale sui coniugi storici e genitori del primogenito Santiago, mentre si vocifera, inoltre, che la coppia abbia da poco a quesito una proprietà a Napoli. L’interrogativo sorge spontaneo rispetto al fatto che si sono susseguiti, tra i due vip, diverse pause di riflessione circa il loro matrimonio l, intervallate da flirt e amori extra-coniugali, veri o presunti, fino al naufragio dell’amore di lei con l’ultimo ex , Antonino Spinalbese, che l’ha resa mamma bis con l’arrivo della secondogenita Luna Marie. L’amore con il concorrente del Grande Fratello vip 7, Antonino, per Belen Rodriguez si é rivelato fugace, e in molti si chiedono se lei abbia mai divorziato con Stefano, soprattutto dal momento che lei stessa ha dato conferma del nuovo ritorno di fiamma con De Martino. A rispondere al quesito ci pensa proprio lei, Belen Rodriguez, in occasione della nuova intervista concessa a Verissimo.

«Io e Stefano siamo ancora sposati – fa sapere Belen Rodriguez, in occasione della sua ultima ospitata TV, a Verissimo, riferendosi ad una clamorosa scoperta fatta sul suo matrimonio-. L’ho scoperto anche io solo poche settimane fa. Com’è possibile? Perché per due volte abbiamo avviato le pratiche per il divorzio ma poi non abbiamo dato seguito. La prima volta siamo subito tornati insieme e la seconda…».

Nel mezzo della crisi del loro matrimonio, riaffacciatasi più volte nelle loro vite, i due coniugi vip hanno sempre trascurato quindi il profilo legale della loro situazione familiare, non giungendo mai al divorzio. La notizia del ritrovato matrimonio giunge subito quella della rottura di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, il quale ora concorre al Grande Fratello vip 7, dove l’ex hairstyler potrebbe intanto aver conosciuto la sua possibile futura fiamma, Ginevra Lamborghini.

«Amo tanto Stefano e lo stimo per come ha saputo accettare che durante la nostra separazione io avessi avuto una bambina da un’altra persona -dichiara poi Belen Rodriguez, riferendosi alla scelta di Stefano De Martino di allargare la loro famiglia alla secondogenita Luna Marie dell’argentina-. Non è stato facile, ma lui è stato davvero bravo: per me ha già vinto».

L’idillio del matrimonio proseguirebbe, quindi, a gonfie vele, anche perché i beninformati del Corriere del mezzogiorno spoilerano il gossip secondo cui Belen Rodriguez e Stefano De Martino avrebbero da poco acquistato, a Marechiaro in quel di Napoli, del terreno fertile per la costruzione di un nido d’amore: la nuova casa per la loro big family!











