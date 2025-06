Belen Rodriguez apre il suo armadio e mette in vendita le borse di lusso che hanno segnato il suo stile: ecco perché.

Belen Rodriguez è solo una delle tante donne del mondo dello spettacolo che ha deciso di aprire il proprio armadio e fare spazio vendendo tutto ciò che non usa più. Nel guardaroba di ogni donna, ci sono tanti capi e accessori che, spesso, si conservano e che, poi, non si indossano più per varie ragioni. Anche Belen, così, ha deciso di decluttering mettendo in vendita non i vestiti, ma le borse di lusso che ha sfoggiato nel corso degli anni e che, oggi, non indossa più.

Sul web, sono tantissimi i siti e le app in cui è possibile aprire un account vendendo non solo vestiti, ma anche accessori di ogni tipi e la showgirl argentina ha deciso così di aprirne uno per vendere borse che, spesso, rappresentano un vero e proprio oggetto del desiderio per tante donne. Belen, così, sui social, ha mostrato alcuni modelli in vendita e alcuni non sono mai stati indossati dalla stessa showgirl.

Le borse di lusso di Belen Rodriguez in vendita

Da Caterina Balivo a Melissa Satta, sono tante le donne che utilizzano siti per vendere ciò che non indossano più e così Belen in questo momento al centro del gossip per il rapporto con la sorella Cecilia, seguendo l’esempio delle colleghe, ha annunciato di aver messo in vendita alcune delle borse di lusso che aveva nell’armadio e che non indossa più da tempo.

Tra una borsa bordeaux di Yves Saint Laurent che costa 1800 euro e una Chanel nera classica, appare anche una costosissima Hermes color magenta che costa ben 10.500 euro. Si tratta di borse di lusso che Belen ha acquistato nel corso degli anni ad un prezzo superiore e che, oggi, pur essendo in vendita su siti di seconda mano, non sono alla portata di tutte le donne. Veri e propri oggetti preziosi quelli a cui ha deciso di rinunciare la showgirl argentina che, probabilmente, ha deciso di fare semplicemente spazio nell’armadio.

