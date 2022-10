Perché Bella Thorne e Benji si sono lasciati?/ “Nessun fallimento. Era destino che…”

Bella Thorne e Benji: l’addio dopo tre anni d’amore

Bella Thorne e Benji hanno vissuto una splendida storia d’amore durata poco più di tre anni. Una relazione vissuta tra gli Stati Uniti e l’Italia e che ha appassionato i rispettivi fan che seguivano con tanto affetto. La coppia aveva anche annunciato il matrimonio, ma la rottura è arrivata prima del fatidico sì. Ad annunciare la fine della relazione lo scorso giugno è stato lo stesso cantante con un lungo post pubblicato sui social con cui ha provato a spiegare cos’è successo prima della rottura spendendo anche delle splendide parole per lei.

“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti. Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. E’ stata un’esperienza meravigliosa crescere con lei”, le parole del cantante.

Bella Thorne e Benji: i motivi della rottura

Quali sono i motivi che hanno spinto Benjamin Mascolo e Bella Thorne a dirsi addio? Nell’annunciare la rottura, il cantante non ha svelato effettivamente le cause della decisione di lasciarsi sottolineando, però, che l’addio non rappresenta affatto un fallimento. “Non è assolutamente un fallimento da parte di nessuno dei due, perché nessuna connessione quando è reale è sprecata o inutile, e il bene e il male sono solo una categoria personale con cui la mente umana etichetta cose, persone, sentimenti, basandosi sul nostro ego e sulla nostra identità, e non sulla parola di Dio. Era destino che fosse così, ed è stato bellissimo”.

Tra i due, dunque, nonostante la rottura, è rimasto un profondo affetto, ma anche stima e rispetto reciproco in ricordo degli anni vissuti insieme.











