Belve non va in onda oggi 11 novembre 2025, perchè: cambia la programmazione per il programma di Francesca Fagnani.

Tra le anticipazioni erano spuntati i nomi di Cristiano Malgioglio e BigMama; due volti più che amati del mondo della musica e che i fan non vedevano l’ora di vedere seduti sullo sgabello ormai più celebre della tv. Come annunciato da Francesca Fagnani sui social, è però arrivata una brutta – seppur temporanea – notizia per i fan della trasmissione: perchè Belve non va in onda oggi 11 novembre 2025?

“E’ stata necessaria una modifica ai palinsesti di Rai2: quindi, questo martedì 11 novembre 2025 Belve non va in onda”, queste le parole di Francesca Fangani sui social – come racconta il Corriere della Sera – per spiegare il perchè del mancato appuntamento di oggi con le sue domande taglienti e incalzanti. La programmazione, come da lei stessa sottolineato, farà spazio alla diretta delle Atp Finals di tennis; dunque, spazio a Jannik Sinner e Lorenzo Musetti mentre l’appuntamento con Belve è costretto a slittare.

Quando torna in onda Belve dopo lo slittamento di oggi 11 novembre 2025

Dato il perchè Belve non va in onda oggi 11 novembre 2025, in molti si chiedono già quando torna il programma di Francesca Fagnani e quando andranno in onda le interviste che erano appunto previste per questa sera. Non è confermato che il prossimo appuntamento sarà dedicato, come detto in principio, a Cristiano Malgioglio e BigMama; in ogni caso, il programma ormai iconico tornerà in onda regolarmente a partire dalla prossima settimana e sempre in prima serata su Rai2. I fan della trasmissione condotta da Francesca Fagnani potranno dunque consolarsi con le avvincenti sfide dei nostri azzurri impegnati con le Atp Finals di tennis; un’occasione importante per Jannik Sinner e Lorenzo Musetti che rende meno amaro il perchè Belve non va in onda oggi 11 novembre 2025