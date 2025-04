Perché Belve non va in onda oggi? La decisione dopo la morte del Papa

L’addio a Papa Francesco ha portato inevitabilmente a delle ripercussioni sul piccolo schermo, con tanti programmi saltati e messe in onde slittate. Perché Belve non va in onda oggi? Anche la trasmissione di Francesca Fagnani, che sarebbe dovuta partire oggi martedì 22 aprile 2025 in prima serata, è stata slittata dopo la morte di Papa Francesco. Il Pontefice, volato via ieri 21 aprile, ha lasciato chiaramente sconvolti tutti con il suo addio improvviso e per questo anche la tv ha deciso dei reinventarsi. Belve oggi non andrà in onda, come comunicato da Francesca Fagnani ai telespettatori:

“Cari amici, come è giusto che sia, la puntata di Belve prevista per domani non andrà in onda”​. Con questa frase la padrona di casa di Belve ha espresso pieno appoggio alla decisione di Rai 2 di modificare il palinsesto. Non andrà in onda neanche Stasera c’è Cattelan e per l’occasione il secondo canale ha deciso di mandare in onda il film 18 regali.

Perché Belve non va in onda oggi? Gli ospiti annunciati

In attesa di capire quando prenderà il via la nuova edizione di Belve, nei giorni scorsi sono stati annunciati alcuni ospiti. Tra gli ospiti già annunciati figurano nomi di spicco dello showbiz e dello sport: l’attrice Sabrina Impacciatore, la showgirl e attrice Nathalie Guetta e il campione olimpico Marcell Jacobs, protagonisti pronti a mettersi in gioco sulle celebri poltroncine del talk show e a lasciarsi andare a delle dichiarazioni scottanti e curiose.

Belve oggi non va in onda, la prima puntata dunque, salvo nuovi colpi di scena, slitterà a settimana prossima, martedì 29 aprile 2025. Tante emozioni e colpi di scena in arrivo con la bravissima Francesca Fagnani che troveremo come sempre al timone del programma, pronta a raccontare storie interessanti e sicuramente inedite.

