Perché Benedetta Parodi ha lasciato Bake Off? Ufficialmente nuovi progetti, ma i fan sospettano frizioni dietro le quinte con il giudice Carrara.

Dopo ben 12 anni di onorato servizio, Benedetta Parodi ha ufficialmente lasciato il team di Bake Off Italia e al suo posto è arrivata un altra conduttrice, Brenda Lodigiani che per questa edizione terrà il timone del talent culinario. La notizia ha senza dubbio scosso i fan del programma targato Real Time che si chiedono come sia possibile non vedere più la giornalista tra i giudici e ad incitare i concorrenti, e a tal proposito molti si sono chiesti come mai abbia deciso di abbandonare lo show.

L’emittente aveva confermato poche settimane fa il passaggio di testimone da Benedetta Parodi a Brenda Lodigiani mettendo fine ad un’era importante del programma dal 2013. Al suo posto, arriva quindi l’attrice e comica nata nel 1987 e conosciuta a tutti per essere una delle più bravi imitatrici nonchè volto fisso del GialappaShow. Molti hanno definito questo cambio a Bake Off Italia come una scelta davvero innovativa che potrebbe aggiungere un altro tocco di comicità al format, che per sua natura mantiene sempre una certa vena ironica.

Benedetta Parodi alla conduzione di “L’amore è cieco“? I progetti in cantiere

Perchè Benedetta Parodi ha lasciato Bake Off Italia 2025? Questa la domanda che si stanno facendo tutti i fan del programma, che inizia oggi venerdì 5 settembre a partire dalle 21.30 sempre su Real Time. Purtroppo al momento non c’è una risposta definitiva alla questione, ma le fonti riportano: “Ignoti ad oggi i motivi dell’addio della Parodi” e la possibilità per Benedetta Parodi di dedicare il suo tempo anche a nuove opportunità lavorative. In effetti la giornalista ha in serbo nuove avventure, come la possibile conduzione di L’amore è cieco, format italiano del reality show targato Netflix “Love is blind”.

Un’altra delle ipotesi sull’addio di Benedetta Parodi a Bake Off Italia 2025 risiede in un litigio avvenuto nel dietro le quinte di Pechino Express con Damiano Carrara nel 2024. Lo scorso anno, infatti, pare ci fossero grandi tensioni tra i due che in qualche modo “gareggiavano” l’una contro l’altro.